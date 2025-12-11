Rivian rozwija własny chip AI do autonomicznego kierowania 💡

Rivian (RIVN.US) oficjalnie ogłosił na swoim inauguracyjnym AI & Autonomy Day 11 grudnia 2025 roku opracowanie wewnętrznego procesora AI o nazwie Rivian Autonomy Processor (RAP1) zaprojektowanego specjalnie do autonomicznego kierowania pojazdami. Chip o rozmiarze 5 nanometrów osiąga wydajność 1600 INT8 TOPS (trylion operacji na sekundę) i przetwarza 5 miliardów pikseli na sekundę, umożliwiając zaawansowaną obróbkę danych z kamer, radarów i sensorów LiDAR. Rozwiązanie stanowi przesunięcie Riviana w kierunku pełnej wertykalnej integracji, podobnie jak Tesla, która również opracowuje własne chipy AI zamiast polegać na technologii NVIDII.​ Łącznie z nowym chipem Rivian zaprezentował pakiet Autonomy+ dostępny od 2026 roku za jednorazową opłatę 2500 dolarów lub 49,99 dolarów miesięcznie. Usługa umożliwi jazdę bez użycia rąk na ponad 3,5 milionach mil dróg w USA i Kanadzie, a docelowo ma oferować technologię „eyes-off" (oczy od drogi) i poziom 4 autonomii jazdy (Level 4). Ponadto Rivian zintegruje czujniki LiDAR w przyszłych modelach R2, co ma poprawić zdolność detekcji przeszkód oraz mapowanie otoczenia. Całość wsparłby wewnętrznie rozwinięty Large Driving Model (LDM) — model treningowy podobny do dużych modeli języków, wykorzystujący dane z obszernych zbiorów danych jazdy. Akcje spółki tracą dzisiaj blisko 4%. Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.