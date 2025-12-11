czytaj więcej
Rivian rozwija własny chip AI do autonomicznego kierowania 💡

Rivian (RIVN.US) oficjalnie ogłosił na swoim inauguracyjnym AI & Autonomy Day 11 grudnia 2025 roku opracowanie wewnętrznego procesora AI o nazwie Rivian Autonomy Processor (RAP1) zaprojektowanego specjalnie do autonomicznego kierowania pojazdami. Chip o rozmiarze 5 nanometrów osiąga wydajność 1600 INT8 TOPS (trylion operacji na sekundę) i przetwarza 5 miliardów pikseli na sekundę, umożliwiając zaawansowaną obróbkę danych z kamer, radarów i sensorów LiDAR. Rozwiązanie stanowi przesunięcie Riviana w kierunku pełnej wertykalnej integracji, podobnie jak Tesla, która również opracowuje własne chipy AI zamiast polegać na technologii NVIDII.​

Łącznie z nowym chipem Rivian zaprezentował pakiet Autonomy+ dostępny od  2026 roku za jednorazową opłatę 2500 dolarów lub 49,99 dolarów miesięcznie. Usługa umożliwi jazdę bez użycia rąk na ponad 3,5 milionach mil dróg w USA i Kanadzie, a docelowo ma oferować technologię „eyes-off" (oczy od drogi) i poziom 4 autonomii jazdy (Level 4). Ponadto Rivian zintegruje czujniki LiDAR w przyszłych modelach R2, co ma poprawić zdolność detekcji przeszkód oraz mapowanie otoczenia. Całość wsparłby wewnętrznie rozwinięty Large Driving Model (LDM) — model treningowy podobny do dużych modeli języków, wykorzystujący dane z obszernych zbiorów danych jazdy.

Akcje spółki tracą dzisiaj blisko 4%.

 

12 grudnia 2025, 18:45

