Podsumowanie dnia: SILVER na nowym ATH, EURUSD najwyżej od października

- Amerykańskie akcje zdołały odrobić dużą część strat wynikających ze słabości spółek technologicznych wobec pokaźnej przeceny akcji Oracle. S&P500 notowany jest już nieznacznie na plusie, podczas gdy Nasdaq traci 0,6%, a Russell 2000 zyskuje 1,1%.
- Dla przypomnienia, rynek skupił się na ostrożnym wzroście przychodów, agresywnych inwestycjach w AI i pytaniu, czy Oracle nie przesadziło z dźwignią. To spowodowało, że akcje tej spółki tanieją dzisiaj o 9%, a w pewnym momencie dnia traciły nawet 15%.
- Tuż po sesji dzisiejszej swoje wyniki kwartalne przedstawią takie spółki jak Broadcom, Costco oraz Lululemon Athletica.
- Walt Disney Co. (DIS.US) ogłosiło przełomowe partnerstwo z OpenAI, inwestując 1 miliard dolarów w startup AI i jednocześnie stając się pierwszym znaczącym partnerem licencyjnym platformy Sora. Umowa trwająca trzy lata obejmuje udostępnienie ponad 200 animowanych postaci z bibliotek Disneya, Marvela, Pixara i Star Wars do generowania treści wideo.
- Eli Lilly (LLY.US) opublikowało wyniki III fazy badań nad swoim eksperymentalnym lekiem nowej generacji, retatrutydem, które wykazały imponującą redukcję masy ciała u pacjentów średnio o 23% (a w grupie najwyższej dawki nawet blisko 29%) w ciągu 68 tygodni.
- Notowania gazu ziemnego (NATGAS) doświadczają dynamicznej korekty (-9%), oddalając się od zeszłotygodniowych szczytów przy 5,5 USD/MMBTU i testując kluczowe wsparcie w okolicach 4,2 USD. Co istotne, niedźwiedzie nastroje utrzymały się nawet pomimo publikacji "byczego" raportu EIA.
- Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosły zauważalnie względem poprzednich odczytów. Po "zaciemnieniu" danych w okresie zamknięcia rządu odnotować można było czasowy spadek wniosków o zasiłek. Wnioski wzrosły o aż 44,000 - jest to największy pojedynczy wzrost od 2020 roku. Sam odczyt wykazał największa wartość od Września.
- Na rynku Forex dominuje dzisiaj frank szwajcarski oraz euro. Z drugiej strony mocne spadki widoczne są na dolarze australijskim i dolarze amerykańskim. Para EURUSD wybija się na najwyższe poziomy od początku października.
- Bardzo dobrze radzą sobie dzisiaj metale szlachetne, ceny SILVER wybiły się na nowe historyczne szczyty rosnąc o blisko 4%. W tym samym czasie GOLD zyskuje 1,3%
- Kryptowaluty notują spadki. Bitcoin kosztuje obecnie 90680 dolarów.
Podsumowanie Dnia: Koniec tygodnia na czerowo, hossa AI słabnie
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (12.12.2025)
Rivian Automotive: Wschodząca gwiazda czy meteoryt?
Duże spadki spółek technologicznych 📉🖥️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.