Dolar rozpędza się na fali ropy 📈 USDJPY testuje alarmujący opór❗️

Indeks dolara (USDIDX) zyskuje drugą sesję z rzędu, dodając kolejne 0,15% na godzinę przed ostatnią decyzją Fed pod kierownictwem Jerome’a Powella. Waluta USA dominuje dzisiaj niemal cały forex, a opór stawiają jedynie powiązany z ropą dolar kanadyjski (USDCAD) oraz korona norweska (USDNOK), które handlują aktualnie na płasko.

Rynek ucieka od ryzyka

Rynek przeszedł do totalnej defensywy, a apetyt na ryzyko spadł gwałtownie po nowych doniesieniach na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. W rozmowie dla agencji Axios Donald Trump zapowiedział, że nie zniesie blokady Cieśniny Ormuz dopóki nie dojdzie do porozumienia uwzględniającego program nuklearny Iranu. Prezydent USA miał odrzucić irańską propozycję umowy oraz zasugerował możliwość wznowienia działań wojennych.

Powrót kontraktów na ropę Brent (OIL: +6,4%) powyżej psychologicznego poziomu 110 dolarów za baryłkę najbardziej uderza w waluty krajów rozwijających się (np. rand południowoafrykański, USDZAR: +1,8%; forint węgierski, USDHUF: +1%).

Spadki nie omijają również walut G10. Stratom przewodzą waluty Antypodów (AUDUSD: -0,75%, NZDUSD: -0,85%), ignorując m.in. wzrost inflacji w Australii z 3,6% do 4,1%. EURUSD, CHFUSD i GBPUSD cofają się ok. 0,25%.

Silna synchronizacja cen ropy i dolara potwierdza status dolara jako najważniejszej bezpiecznej przystani, jednocześnie wskazując na ryzyko korekty na USDIDX na wypadek ulgi na cenach ropy. Źródło: xStation5

Jen testuje próg bólu

Wśród klasycznych bezpiecznych przystani największy cios otrzymał dzisiaj jen japoński (USDJPY: +-0.5%). Jen osłabił się powyżej psychologicznej bariery 160 za dolara po kwietniowym posiedzeniu Banku Japonii, podczas którego gubernator Kazuo Ueda powstrzymał się od wskazania konkretnego terminu kolejnej podwyżki stóp procentowych. Mimo że rynek swapów wycenia szanse na podwyżkę w czerwcu na około 66%, brak jastrzębiego komunikatu ze strony BoJ zachęcił inwestorów do dalszej wyprzedaży waluty.

Japońscy decydenci, z minister finansów Satsuki Katayamą na czele, pozostają w stanie najwyższej gotowości, ostrzegając przed odpowiedzią na „spekulacyjne ruchy” wokół kursu wymiany. JPMorgan ocenia, że interwencja walutowa może zmaterializować się przed osiągnięciem poziomu 162 za dolara, szczególnie jeśli rząd zdecyduje się wykorzystać trwający w Japonii okres świąteczny.

Pogłębiający się od blisko roku "rozjazd" spreadu rentowności obligacji między Stanami a Japonią częściowo uzasadnia obawy rządu w Tokio o spekulacyjny charakter presji wzrostowej na USDJPY. Z drugiej strony Japonia, będąc blisko konfliktu, z dużą ekspozycją na ryzyko niedoborów ropy oraz wątłym wzrostem gospodarczym, nie wspiera fundamentalnie jena, zwłaszcza przy braku zdecydowanej komunikacji BoJ. Źródło: XTB Research

Jen jako jedyna waluta G10 stracił w tym miesiącu względem dolara. Źródło: XTB Research