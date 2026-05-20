PILNE: Funt traci po relatywnie niskim odczycie CPI ⏰

Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS) opublikował dziś dane inflacyjne za kwiecień 2026 roku, które zaskoczyły rynki pozytywnie — przynajmniej z perspektywy walki z inflacją. Wskaźnik CPI w ujęciu rocznym obniżył się do 2,8%, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał odczyt na poziomie 3,0%, a marcowy wynik wynosił 3,3%. To najniższy poziom CPI od marca 2025 roku, a inflacja powraca tym samym w pobliże celu Banku Anglii wynoszącego 2%.

Szczególnie istotne jest wyhamowanie inflacji bazowej (CPI Core) do zaledwie 2,5% r/r — to najniższy odczyt od lipca 2021 roku, wyraźnie poniżej oczekiwań na poziomie 2,6% i znacznie niżej od marcowych 3,1%. Inflacja usługowa, będąca kluczowym wskaźnikiem dla Banku Anglii, zanurkował do 3,2% z poprzednich 4,5%, również bijąc na głowę oczekiwania rynku na poziomie 3,5%. Oba te odczyty otwierają drzwi do dalszego łagodzenia polityki monetarnej przez Bank Anglii.

Głównym czynnikiem dezinflacyjnym okazały się rachunki za energię — obniżka pułapu cenowego Ofgem oraz rządowe działania mające na celu obniżenie kosztów na jednostkę energii sprawiły, że ceny prądu spadły o 8,4%, a gazu o 4,4% w skali miesiąca. To zdecydowanie największy negatywny wkład w zmianę rocznej stopy CPIH między marcem a kwietniem 2026. Z drugiej strony, silnym czynnikiem proinflacyjnym pozostały paliwa silnikowe — benzyna wzrosła o 16,6 pensów za litr, a diesel aż o 31,3 pensów, osiągając najwyższe poziomy odpowiednio od listopada 2022 i lipca 2022 roku.

Nie bez znaczenia pozostają dane PPI, które wskazują na rosnące presje kosztowe w łańcuchu dostaw — inflacja producencka na wyjściu (Output) wyskoczyła do 4,0% r/r przy oczekiwaniach 3,0%, a PPI Input wzrósł aż do 7,7% r/r przy konsensusie 6,3%. Może to oznaczać, że część presji kosztowej ze sfery produkcji będzie z opóźnieniem przenoszona na konsumentów w kolejnych miesiącach.

Reakcja rynku walutowego była jednoznaczna — funt szterling wyraźnie osłabił się po publikacji danych, a para GBP/USD zanurkowała poniżej poziomu 1,3381, przebijając wsparcie i formując świecę z długim dolnym cieniem. Wszystkie trzy średnie kroczące EMA (50, 100 i 200) skupiły się w okolicy 1,3394–1,3397, tworząc silną strefę oporu powyżej bieżących notowań. RSI zszedł w okolice 37, sygnalizując rosnącą presję sprzedażową, choć jeszcze bez wyraźnego wyprzedania.

Rynki zinterpretowały te dane jako zielone światło dla Banku Anglii do przyspieszenia cyklu obniżek stóp procentowych, co bezpośrednio osłabia atrakcyjność funta.