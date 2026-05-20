Poranna odprawa (20.05.2026)

🌍 Geopolityka Iran / USA: Trump oświadczył we wtorek, że USA mogą być zmuszone do ponownego uderzenia w Iran — dzień po tym, jak wstrzymał planowany atak po otrzymaniu irańskiej propozycji pokojowej. Iran z kolei zaprezentował propozycję zawierającą żądanie reparacji wojennych i wycofania wojsk USA. Cieśnina Ormuz pozostaje de facto zamknięta.

Dyplomacja globalna: Xi Jinping przyjmuje dziś w Pekinie Władimira Putina — niecały tydzień po głośnej wizycie Trumpa w Chinach. Japoński premier Takaichi kończy szczyt w Seulu, indyjski premier Modi jest w Rzymie, a węgierski premier Magyar składa pierwszą wizytę zagraniczną w Polsce. 📊 Gospodarka i banki centralne Fed: Gubernator Paulson (Fed z Filadelfii) stwierdził, że obecna polityka jest adekwatna, ale rynki mają rację wyceniając dalsze podwyżki lub długi hold. W późniejszych komentarzach określiła ryzyka jako „super-podwyższone" i wprost postawiła podwyżkę stóp na stole, jeśli wzrost przekroczy potencjał. Dziś wieczór publikowane są minutki z kwietniowego posiedzenia Fed — przy największym rozłamie w głosowaniu od 1992 roku.

ECB: Szef Rady Prezesów Kocher oświadczył w telewizji, że podwyżka stóp na czerwcowym posiedzeniu (11 czerwca) jest nieunikniona, jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. Nagel zaznaczył, że EBC może być zmuszony do działania w czerwcu w związku z szokiem energetycznym wywołanym przez Iran.

PBOC / Chiny: Bank centralny Chin utrzymał stopy LPR bez zmian po raz 12. z rzędu (1-roczna: 3,00%, 5-letnia: 3,50%). PBOC ustalił fixing USD/CNY na 6,8397, wyraźnie powyżej estymaty rynkowej 6,8072.

Wielka Brytania: Dziś publikowany jest raport CPI za kwiecień — szacunki zakładają spadek rocznej inflacji do 3,0% z 3,3%. Efekt bazowy wynika m.in. z błędu w danych Departamentu Transportu z 2025 r. oraz wysokich podwyżek taryf za wodę rok temu, co jednak nie zmienia podstawowego trendu inflacyjnego. Gubernator Bailey zeznaje dziś przed Komisją Skarbu Parlamentu. 📉 Rynki — nastrój ogólny Rentowność 10-letnich obligacji USA wzrosła do 16-miesięcznego szczytu na poziomie 4,687%, a 30-letnie papiery osiągnęły 5,198% — poziom niewidziany od 2007 roku. Globalny rynek obligacji przeżywa gwałtowną wyprzedaż napędzaną obawami o inflację. Futures na europejskie indeksy wskazują na otwarcie ok. -0,5%.

Wall Street zakończyło wczoraj sesję pod presją: S&P 500 (US500) traci -0,06%, Nasdaq (US100) prawie bez zmian (+0,01%). Europejskie indeksy: DAX (DE40) -0,23% w pre-market, EU50 -0,35%, UK100 -0,31%. 🌏 Azja Nikkei 225 (JP225) tanieje dziś o 1,6%, KOSPI spada o 2%, a MSCI Asia-Pacific poza Japonią cofa się o 0,7%. Indeksy azjatyckie notują czwartą z rzędu sesję spadkową pod presją rosnących rentowności obligacji.

Chińskie blue chips (CSI300) tracą 0,4%, a Hang Seng 0,7%. Samsung Electronics tanieje po tym, jak ponad 47 000 pracowników zapowiedziało strajk na czwartek po załamaniu rozmów mediacyjnych w Seulu. 💱 Waluty JPY jest dziś paradoksalnie najsilniejszą walutą główną, jednak USD/JPY utrzymuje się przy 158,94–158,95 (tuż poniżej psychologicznego poziomu 159), gdzie dolar umocnił się przez siedem kolejnych sesji, cofając aprecjację jena po interwencji z 30 kwietnia.

EUR/USD spada do 1,1599 — najniżej od 8 kwietnia. GBP/USD przy 1,3394. Dolar trzyma się przy 6-tygodniowych szczytach wobec koszyka walut (USDIDX: 99,29). Waluty antypodów (AUD, NZD) oraz CAD należą do najsłabszych walut dnia. 🛢️ Surowce Ropa Brent utrzymuje się powyżej 110 USD/bbl (111,07 USD, -0,2%), a WTI przy 103,69 USD (-0,28%). Prywatny raport API wykazał 5. z rzędu tygodniowy spadek zapasów ropy o 9,1 mln baryłek, a zapasy benzyny skurczyły się o 5,8 mln bbl. Dziś o 16:30 CET kluczowy raport EIA, który może wzmocnić narrację o zacieśnieniu podaży.

Citi w swoim scenariuszu byczym zakłada Brent przy 150 USD w krótkim terminie, wskazując na niedoszacowanie przez rynek ryzyka zakłóceń dostaw. Warto jednak odnotować, że dwa chińskie supertankowce z 4 mln baryłek bliskowschodniej ropy opuściły Cieśninę Ormuz po ponad 2 miesiącach oczekiwania — pierwszy taki ruch od dłuższego czasu.

Złoto traci 0,22% do ok. 4 471 USD/oz — najniżej od końca marca, pod presją umacniającego się dolara. Srebro zyskuje +0,31%, notując 73,83 USD. 🏢 Spółki NVIDIA (NVDA): Dziś po zamknięciu Wall Street — wyniki za Q1 2026. Oczekiwany przychód: ~79 mld USD (+80% r/r). Opcje rynkowe implikują swing rzędu 350 mld USD na kapitalizacji.

Target (TGT): Wyniki Q1 przed otwarciem rynku. Oczekiwany EPS: 1,46 USD, przychody: 24,64 mld USD. Spółka w trakcie procesu restrukturyzacji pod nowym CEO Fiddlekem; mianowała byłego dyrektora Walmart na stanowisko szefa łańcucha dostaw. Akcje tracą ponad 40% przez ostatnie 5 lat, ale w tym roku rosną +30%.

Marks & Spencer (MKS.UK), TJX, Lowe's: Dziś wyniki przed otwarciem rynków w Europie/USA. Walmart (WMT) i Ralph Lauren (RL) raportują jutro pre-market. ₿ Kryptowaluty Bitcoin zyskuje +0,25% do ok. 77 005–77 209 USD. Ruch umiarkowany na tle zmienności tradycyjnych rynków — BTC trzyma się powyżej 77k pomimo globalnego risk-off. 🔑 Na co czekamy dziś? Dzisiejsza sesja europejska będzie zdominowana przez wyniki NVIDIA po zamknięciu Wall Street — to kluczowy katalizator dla całego sektora tech i AI. Wcześniej uwaga skupi się na UK CPI (ok. 8:00 CET), zeznaniach gubernatora Baileya oraz raporcie EIA o 16:30 CET. Wieczorem minutki Fed — rynki będą szukać sygnałów co do ścieżki stóp. Przy 10-letnich Treasuries na poziomach niewidzianych od ponad roku i napiętej sytuacji geopolitycznej, wyniki Nvidii mogą być jedynym czynnikiem zdolnym do odwrócenia negatywnego sentymentu.

