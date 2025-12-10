Dolar traci przed decyzją Fed, w obliczu wypowiedzi Hassetta

Najważniejsze wnioski Dolar traci na moment przed decyzją Fed

Hassett z kolejnym gołębim przekazem

Dolar amerykański traci na szerokim rynku na minuty przed decyzją Fed. Choć oczekiwano na możliwy neutralny wydźwięk, inwestorzy zaczynają oczekiwać bardziej gołębiego wydźwięku, a dodatkowo coraz większe znaczenie ma zbliżający się wybór nowego szefa Fed. W ostatnim czasie spekuluje się, że może być to Kevin Hassett, który kolejnymi wypowiedziami wskazuje, że chciałby zdecydowanie niższych stóp. Dzisiejsze wypowiedzi Hasseta mają wyraźnie gołębi wydźwięk i sugerują presję administracji na szybkie i głębsze cięcia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Presja na Obniżki: Hassett ocenia oczekiwane cięcie o 25 pb jako "mały krok", sugerując, że Fed "prawdopodobnie będzie musiał zrobić więcej" – być może nawet 50 pb lub więcej. Podkreślenie, że "Powell miał czasu na negocjacje, aby dojść do konsensusu z innymi członkami FOMC, aby dokonać obniżki o 25 bps", może wskazywać na wewnętrzne opory w FOMC, które Biały Dom chciałby przełamać.

Decyzja o Szefie Fed: Zapowiedź, że decyzja o przewodniczącym Fed zapadnie "w ciągu tygodnia lub dwóch", dodaje niepewności rynkowej. Jeśli na stanowisko zostanie wybrana osoba bardziej gołębia niż obecny skład FOMC, mogłoby to dać administracji dodatkowy wpływ na politykę pieniężną, sprzyjającą szybszym obniżkom.

