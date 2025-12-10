czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
19:38 · 10 grudnia 2025

Dolar traci przed decyzją Fed, w obliczu wypowiedzi Hassetta

Najważniejsze wnioski
EUR/USD
Forex
-
-
Najważniejsze wnioski
  • Dolar traci na moment przed decyzją Fed
  • Hassett z kolejnym gołębim przekazem

Dolar amerykański traci na szerokim rynku na minuty przed decyzją Fed. Choć oczekiwano na możliwy neutralny wydźwięk, inwestorzy zaczynają oczekiwać bardziej gołębiego wydźwięku, a dodatkowo coraz większe znaczenie ma zbliżający się wybór nowego szefa Fed. W ostatnim czasie spekuluje się, że może być to Kevin Hassett, który kolejnymi wypowiedziami wskazuje, że chciałby zdecydowanie niższych stóp. 

Dzisiejsze wypowiedzi Hasseta mają wyraźnie gołębi wydźwięk i sugerują presję administracji na szybkie i głębsze cięcia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. 

  • Presja na Obniżki: Hassett ocenia oczekiwane cięcie o 25 pb jako "mały krok", sugerując, że Fed "prawdopodobnie będzie musiał zrobić więcej" – być może nawet 50 pb lub więcej. Podkreślenie, że "Powell miał czasu na negocjacje, aby dojść do  konsensusu z innymi członkami FOMC, aby dokonać obniżki o 25 bps", może wskazywać na wewnętrzne opory w FOMC, które Biały Dom chciałby przełamać.

  • Decyzja o Szefie Fed: Zapowiedź, że decyzja o przewodniczącym Fed zapadnie "w ciągu tygodnia lub dwóch", dodaje niepewności rynkowej. Jeśli na stanowisko zostanie wybrana osoba bardziej gołębia niż obecny skład FOMC, mogłoby to dać administracji dodatkowy wpływ na politykę pieniężną, sprzyjającą szybszym obniżkom.

 

 

12 grudnia 2025, 19:58

Podsumowanie Dnia: Koniec tygodnia na czerowo, hossa AI słabnie
12 grudnia 2025, 19:26

Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (12.12.2025)
12 grudnia 2025, 18:45

Rivian Automotive: Wschodząca gwiazda czy meteoryt?
12 grudnia 2025, 17:00

Duże spadki spółek technologicznych 📉🖥️

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację