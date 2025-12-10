Kakao rośnie ponad 25% od dołka z 25 listopada

Napływ Kapitału: Nadchodzące włączenie kontraktów kakao z Nowego Jorku do indeksu Bloomberg Commodity Index (BCOM) w styczniu może wywołać do $2 miliardów zakupów przez pasywne fundusze, w połączeniu z niskimi zapasami w USA i mniejszymi dostawami z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Fundamentalna Zmiana: Kluczowe organizacje (ICCO, Rabobank) drastycznie obniżyły szacunki nadwyżki na lata 2024/25 i 2025/26, sygnalizując trwałe ograniczenia podaży i napędzając agresywny ruch cen.

Gwałtowny Wzrost: Kakao skoczyło o ponad 25% od 25 listopada, przebijając poziom $6,000 i testując 75-okresową średnią kroczącą (okolice $6,350) w wyniku drastycznie obniżonych prognoz globalnej nadwyżki.

Najważniejsze wnioski Gwałtowny Wzrost: Kakao skoczyło o ponad 25% od 25 listopada, przebijając poziom $6,000 i testując 75-okresową średnią kroczącą (okolice $6,350) w wyniku drastycznie obniżonych prognoz globalnej nadwyżki.

Fundamentalna Zmiana: Kluczowe organizacje (ICCO, Rabobank) drastycznie obniżyły szacunki nadwyżki na lata 2024/25 i 2025/26, sygnalizując trwałe ograniczenia podaży i napędzając agresywny ruch cen.

Napływ Kapitału: Nadchodzące włączenie kontraktów kakao z Nowego Jorku do indeksu Bloomberg Commodity Index (BCOM) w styczniu może wywołać do $2 miliardów zakupów przez pasywne fundusze, w połączeniu z niskimi zapasami w USA i mniejszymi dostawami z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Kakao przedłuża swoją dwutygodniową mocną passę, rosnąc dzisiaj o ponad 6%, natomiast od 25 listopada wzrost przekracza już 25%. Jeszcze niedawno cena testowała poziom 5000 USD, a teraz jest już znacząco powyżej 6000 USD. Cena testuje obecnie okolice średniej 75 okresowej przy 6350, testując najwyższe poziomy od ok. 4 tygodni. Cena przekroczyła wczoraj zakres największej korekty w trendzie spadkowym, który zapoczątkowany został na początku sierpnia. Skorygowane prognozy ożywiły rynek Ostatnie rewizje kluczowych organizacji wskazują na znacznie mniejszą, niż pierwotnie sądzono, nadwyżkę kakao na globalnym rynku: ICCO (International Cocoa Organization) obniżyło 28 listopada swoją prognozę globalnej nadwyżki kakao na sezon 2024/25 do zaledwie 49 000 ton z wcześniejszych 142 000 ton. Jednocześnie obniżono szacowaną produkcję do 4,69 mln ton z 4,84 milionów ton.

Rabobank również obciął swoją prognozę globalnej nadwyżki na sezon 2025/26, redukując ją do 250 000 ton z listopadowej prognozy 328 000 ton.

ING wskazał ostatnio, że nadpodaż w sezonie 25/26 ma wynieść 175 tys., co jest poziomem znacznie mniejszym niż wskazuje zrewidowana prognoza Rabobank Techniczne i fundamentale wsparcie Oprócz zmian prognoz, notowania kakao w Nowym Jorku zyskują na sile dzięki konkretnym czynnikom rynkowym: Indeks BCOM: Kontrakty futures na kakao (NY cocoa) zostaną włączone do Bloomberg Commodity Index (BCOM) od stycznia. To wydarzenie, według szacunków Citigroup, może przyciągnąć nawet 2 miliardy dolarów w postaci zakupów ze strony pasywnych funduszy śledzących indeks, co z pewnością wspiera bieżące ceny. Kurczące się Zapasy: Zapasy kakao monitorowane przez ICE w portach USA spadły we wtorek do najniższego poziomu od niemal 9 miesięcy (1 672 131 worków). Mniejsze Dostawy z Wybrzeża Kości Słoniowej: Zmniejszone dostawy kakao do portów w Wybrzeżu Kości Słoniowej, największego światowego producenta, również działają jako czynnik wspierający. Dane rządowe z poniedziałku pokazały, że dostawy do 7 grudnia osiągnęły 804 288 MT, co stanowi spadek o 1,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Warto jednak pamiętać, że w ostatnich kilku tygodniach sam przyrost dostaw jest znacznie większy niż w poprzednich latach

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.