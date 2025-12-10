PILNE: Fed obniża stopy zgodnie z oczekiwaniami i wprowadza techniczne QE

Najważniejsze wnioski Fed obniża stopy o 25 punktów bazowych zgodnie z oczekiwaniami

Projekcje dla stóp procentowych pozostają bez zmian

Fed obniża stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami. Górny pułap dla głównej stopy procentowej został obniżony do 3,75% z poziomu 4,0%. Najnowsze projekcje dotyczące stóp procentowych w dalszym ciągu wskazują na jedną obniżkę w 2026 oraz w 2027 i zejście do 3,0% w dłuższym terminie. Pojawia się aż 3 głosujących inaczej niż konsensus: Miran dalej głosuję za obniżką na poziomie 50 pb, natomiast do Schmidta, który głosował ostatnio za utrzymaniem dołącza również Goolsbee. Choć jest to głosowanie o największej ilości dysydentów od lat, to jednak oczekiwano, że ma być ich więcej i może byc problem ze zbudowaniem pełnego konsensusu. Oświadczenie: Uzasadnienie Zmian Ryzyka: Jako kluczowy powód obniżki wskazano, że Komitet, w świetle zmiany równowagi ryzyka, uznał, że ryzyko pogorszenia koniunktury dla zatrudnienia wzrosło w ostatnich miesiącach . Jest to najważniejsza zmiana w ocenie ryzyka, która uzasadnia gołębi ruch.

Ocena Gospodarki: Wskazano, że aktywność gospodarcza "rozwijała się w umiarkowanym tempie ". Jednocześnie zauważono, że wzrost liczby miejsc pracy spowolnił , a stopa bezrobocia "nieznacznie wzrosła do września".

Techniczne QE: Fed ogłosił znaczącą zmianę operacyjną, często nazywaną "technicznym luzowaniem ilościowym" (QE). Komitet ocenił, że salda rezerw spadły do wystarczających poziomów i rozpocznie zakupy krótszych terminowo papierów skarbowych w celu utrzymania wystarczającej podaży rezerw w ujęciu ciągłym.

Inflacja: W oświadczeniu stwierdzono, że inflacja "wzrosła od początku roku i pozostaje nieco podwyższona ". Długoterminowy cel inflacyjny pozostaje na poziomie 2%.

Forward Guidance: Komitet będzie "dokładnie oceniać napływające dane, zmieniające się perspektywy i równowagę ryzyka" przy rozważaniu zakresu i czasu dodatkowych dostosowań. Fed jest gotów dostosować politykę, jeśli pojawią się ryzyka. Prognozy Prognozy ze strony Fed nie uległy wielkim zmianom. Największe różnice widać w postaci podniesienia oczekiwań na wzrost gospodarczy, przede wszystkim na 2026 rok.

Obniżono prognozy dla inflacji, choć nieco mniej od oczekiwań, co powinno działać na korzyść dolara. Z jednej strony nie obserwujemy tego w reakcjach

Choć mediany pozostały bez zmian dla oczekiwań dla stóp procentowych, "kropki" są nieco bardziej skoncentrowane. Niemniej jedynie 8 członków FOMC wskazuje na więcej niż jedną obniżkę w przyszłym roku Pomimo dodatkowego głosu za utrzymaniem, brakiem zejścia mediany dla stóp w dół, dalszym ryzykiem pobudzenia inflacji, EURUSD kontynuuje wzrosty. Z drugiej strony Fed nie wskazuje, aby dotychczasowe tempo obniżek miało ulec zmniejszeniu, choć mediana na ten moment nie zakłada większej ilości ruchów niż tylko jedna obniżka w przyszłym roku. Pozytywnie może być odbierane wprowadzenie technicznego QE, choć było to oczekiwane przez rynek. Jedynie dwóch dysydentów wskazujących na chęć utrzymania również może być traktowane "gołębio" przez inwestorów.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.