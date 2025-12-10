Kukurydza i pszenica spadają po raporcie WASDE 📉

Wczoraj o 18:00 poznaliśmy raport USDA WASDE, który podniósł zmienność na rynkach towarów rolnych. Mimo krótkoktrwałego wzrostu kontraktów na kukurydzę, cena kontraktów wymazała już ten ruch, podczas gdy kontrakty na pszenicę kontynuują spadkowy trend. USDA obniżyło amerykańskie zapasy końcowe kukurydzy mocniej, niż zakładały średnie oczekiwania rynkowe, choć wynik nadal mieści się w przedziale prognoz Dow Jones. Nie było to zaskoczenie, lecz stanowi sygnał poprawy sytuacji po roku zdominowanym przez czynniki o charakterze podażowo niedźwiedzim. Zapasy końcowe soi i pszenicy w USA pozostały bez zmian, a USDA utrzymało stabilne bilanse obu surowców w końcówce roku. Podsumowanie WASDE Globalne zapasy kukurydzy również zostały obniżone mocniej niż przewidywał rynek, co potwierdza tendencję do zacieśniania fundamentów na świecie i w Stanach Zjednoczonych. Dla strony popytowej jest to ważny i umiarkowanie pozytywny sygnał.

Światowe zapasy pszenicy zwiększyły się o około 3 mln ton w związku z wyższą produkcją w Argentynie, Kanadzie i Unii Europejskiej. Rynek pszenicy ponownie stoi w obliczu presji ze strony podaży.

Amerykański eksport kukurydzy został podniesiony o 125 mln buszli, co jest jednym z kluczowych elementów raportu. Dane dotyczące inspekcji eksportowych wskazują na wyjątkowo silny popyt zewnętrzny, a tempo wysyłek od września do listopada może przekroczyć 800 mln buszli. Byłby to najlepszy wynik od 2007 roku.

Zapasy końcowe kukurydzy obniżono do poziomu 2,0 mld buszli na skutek większego wykorzystania krajowego. Nie wprowadzono zmian produkcyjnych, co wskazuje na klasyczne zacieśnianie wynikające z siły popytu.

USDA nie dokonało korekt w zakresie amerykańskich plonów ani produkcji kukurydzy i soi. Jest to zgodne z typową praktyką przy publikacji ostatniego raportu WASDE w roku, w którym rzadko zachodzą zmiany w prognozach produkcyjnych.

Bilans soi i pszenicy w USA pozostał stabilny, natomiast na poziomie globalnym zapasy soi wzrosły nieznacznie, a zapasy pszenicy wyraźnie się zwiększyły.

Reakcje rynkowe były umiarkowane. Uczestnicy zwracają uwagę, że raport nie przyniósł większych zaskoczeń, co w aktualnych warunkach często jest postrzegane jako informacja pozytywna dla producentów i podmiotów uczestniczących w handlu.

Rynek koncentruje się obecnie na styczniowych rewizjach danych, a oczekiwania przesuwają się w kierunku możliwego obniżenia amerykańskiej produkcji w sezonie 2025. Jeśli zostanie to potwierdzone, może to stanowić czynnik wspierający notowania zbóż ze starego zbioru.

Kluczowym elementem pozostaje sytuacja pogodowa w Ameryce Południowej, która tradycyjnie wpływa na kierunek notowań. Uwagę rynku przyciągają także ewentualne nowe zamówienia eksportowe ze strony Chin, zwłaszcza w segmencie soi.

Rynek soi pozostaje pod presją techniczną, ponieważ kontrakty kontynuują ruch w kierunku domknięcia klasycznej formacji głowy z ramionami. Niższe ceny zwiększają jednak prawdopodobieństwo pojawienia się zakupów importowych w ramach strategii oportunistycznych. Kukurydza i pszenica nadal słabną, oczekując na kolejny impuls rynkowy, który może pojawić się wraz z publikacją danych styczniowych lub zmianą warunków pogodowych w kluczowych regionach produkcyjnych. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

