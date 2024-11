Dolar wytraca bycze momentum na koniec tygodnia 💡

Dolar ameryka艅ski w drugiej fazie pi膮tkowej sesji wytraci艂 cz臋艣膰 swojego byczego momentum obserwowanego od pocz膮tku zesz艂ego tygodnia, po tym jak rynek zacz膮艂 obawia膰 si臋, 偶e prezydentura Donalda Trumpa wzmocni presj臋 cenow膮 w gospodarce i tym samym zniech臋ci ameryka艅sk膮 Rezerw臋 Federaln膮 do dalszych obni偶ek st贸p procentowych.聽

W chwili obecnej jednak narracja ta nieznacznie traci na sile. Jen japo艅ski zyskuje dzisiaj w stosunku do USD ponad 1%, a para USDJPY osuwa si臋 ju偶 do strefy 154,700. Co wi臋cej pr贸b臋 utworzenia lokalnego do艂ka obserwujemy r贸wnie偶 na parze EURUSD.聽



聽

Dolar ameryka艅ski traci dzisiaj na warto艣ci wzgl臋dem koszyka wi臋kszo艣ci walut. 殴r贸d艂o: xStation聽

Para USDJPY odnotowuje dzisiaj mocne cofni臋cie, kt贸re swoim zasi臋giem zbli偶a si臋 do lokalnych minim贸w z 13 listopada. 殴r贸d艂o: xStation聽