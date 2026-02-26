Dolar wywiera presję na srebro, EURUSD i Bitcoina🗽

Dolar amerykański jest dziś jedną z najmocniejszych walut - wsparły go solidne dane z amerykańskiego rynku pracy, a obecnie dokłada się do tego wzrost cen ropy. W odpowiedzi na taki układ 'makro' zarówno srebro jak i Bitcoin notowane są dziś pod wyraźną presję. Bitcoin cofa się poniżej 67 tys. USD, a srebro wraca do 87 USD za uncję po tym jak wczoraj testowało poziomy powyżej 90 USD za uncję - pierwszy raz od początku lutego. Eurodolar traci prawie 0,3%.

Bitcoin, Silver (D1)

Srebro ponownie zareagowało spadkiem po teście istotnego z perspektywy analizy price action obszaru 90 - 91 USD za uncję. Silniejszy impuls spadkowy mógłby znieść ceny poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) i w skrajnym przypadku sugerować nawet retest 70 USD za uncję. Z drugiej strony odzyskanie bariery 90 USD jest obecnie kluczowym zadaniem dla strony popytowej.

Źródło: xStation5

Bitcoin po ostatnich spadkach konsoliduje w wąskim przedziale między 60 a 70 tys. USD. Wczorajszy test górnego ograniczenia tego zakresu konsolidacji zakończył się zwycięstwem podaży i podkreśla strukturalną słabość rynku crypto.

Źródło: xStation5

EURUSD (H1)

Eurodolar wznowił dziś silny impuls spadkowy, a kurs pary walutowej spadł do 1.1775 z 1,1827 obserwowanych wczoraj.

Źródło: xStation5