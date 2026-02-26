Dolar wywiera presję na srebro, EURUSD i Bitcoina🗽

Dolar amerykański jest dziś jedną z najmocniejszych walut - wsparły go solidne dane z amerykańskiego rynku pracy, a obecnie dokłada się do tego wzrost cen ropy. W odpowiedzi na taki układ 'makro' zarówno srebro jak i Bitcoin notowane są dziś pod wyraźną presję. Bitcoin cofa się poniżej 67 tys. USD, a srebro wraca do 87 USD za uncję po tym jak wczoraj testowało poziomy powyżej 90 USD za uncję - pierwszy raz od początku lutego. Eurodolar traci prawie 0,3%.
Bitcoin, Silver (D1)
Srebro ponownie zareagowało spadkiem po teście istotnego z perspektywy analizy price action obszaru 90 - 91 USD za uncję. Silniejszy impuls spadkowy mógłby znieść ceny poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) i w skrajnym przypadku sugerować nawet retest 70 USD za uncję. Z drugiej strony odzyskanie bariery 90 USD jest obecnie kluczowym zadaniem dla strony popytowej.
Źródło: xStation5
Bitcoin po ostatnich spadkach konsoliduje w wąskim przedziale między 60 a 70 tys. USD. Wczorajszy test górnego ograniczenia tego zakresu konsolidacji zakończył się zwycięstwem podaży i podkreśla strukturalną słabość rynku crypto.
Źródło: xStation5
EURUSD (H1)
Eurodolar wznowił dziś silny impuls spadkowy, a kurs pary walutowej spadł do 1.1775 z 1,1827 obserwowanych wczoraj.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Rynek nie boi się konfliktu i normalizuje wyceny
Czy Europie zabraknie paliwa?
Komentarz giełdowy: Rynek nie wierzył w wojnę, teraz nie wierzy w spadki
US OPEN: Wojna w Iranie uderza w rynki
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.