PULS GPW: WIG20 pod presją negatywnych informacji dotyczących liderów rynku

Sentyment inwestorów na początku czwartkowej sesji w Europie jest zrównoważony, a większość indeksów notuje niewielkie wzrosty. Nie dotyczy to jednak WIG20, kontrakty na główny indeks GPW spadają w godzinach popołudniowych o ok. 0,4%. Minister obrony narodowej wypowiedział się w radiu, że PGZ widzi szansę na IPO.

Członek RPP, Ireneusz Dąbrowski widzi docelową stopę procentową na poziomie 3,5%. Dane makroekonomiczne: Instytut BIEC opublikował swój indeks przyszłych oczekiwań gospodarczych, który w styczniu spadł z rekordowego poziomu 174 do 173,2. W20 (D1) Od kilku tygodni kurs utrzymuje się w wąskim kanale wzrostowym o niskim nachyleniu. RSI pozostaje na umiarkowanym poziomie. Aby podaż mogła przejąć inicjatywę, konieczne byłoby zejście poniżej 3300 punktów. Scenariuszem bazowym na chwilę obecną jest dalsze poruszanie się wewnątrz kanału trendu. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: PZU (PZU.PLA): Ubezpieczyciel opublikował wyniki, z których wynika, że zysk netto w IV kw. okazał się niższy od oczekiwań. Kurs akcji spada o ponad 3%.

Allegro (ALE.PL): W siedzibie firmy odbyło się przeszukanie w ramach postępowania prowadzonego przez UOKiK. Akcje spółki tracą ponad 2%.

PGE (PGE.PL): Spółka drożeje dziś o ponad 6%. Wynika to z wysokości rezerwy utworzonej na poczet strat poniesionych na kontraktach dystrybucji energii w latach 2026–2027, która okazała się mniejsza od oczekiwań rynku.

WASKO (WAS.PL): Spółka ogłosiła zwycięstwo w przetargu na budowę serwerowni Centrum Informatyki Resortu Finansów. Akcje spółki rosną o 14%.

TorPol (TOR.PL): Spółka wygrała przetarg PKP na projekt i budowę linii kolejowej w Warszawie. Akcje spółki rosną o ponad 3%.

