Ropa zyskuje blisko 2% i wraca na wielomiesięczne rekordy 📈

Ropa brent (OIL) rośnie dziś prawie 2%, a irańskie media państwowe przekazały, że Teheran nie pozwoli na wywóz wzbogaconego uranu z kraju, co doprowadziło rynki do intensywniejszych zakładów na eskalację militarną na Bliskim Wschodzie, gdzie Stany Zjednoczone skoncentrowały znaczne siły. Negocjacje USA-Iran znów pod presją: komentarze podbijają obawy o fiasko rozmów nuklearnych w Genewie i ryzyko zakłóceń podaży z kraju OPEC.

W tle polityczny „deadline”: rośnie nerwowość przed terminem wyznaczonym przez prezydenta Donalda Trumpa na porozumienie.

Wcześniej rynek nieco uspokoił Oman: mediatorzy określili rozmowy jako konstruktywne , ale negocjacje mają być wznowione jeszcze dziś .

Dwa przeciwstawne czynniki: ceny ropy rozrywa konflikt między wizją globalnej nadpodaży a rosnącym ryzykiem na Bliskim Wschodzie .

Z drugiej strony podaż rośnie: saudyjski eksport zbliża się do 3-letniego maksimum, a wysyłki z Iraku, Kuwejtu i ZEA również zwiększają się - mimo to zamknięcie Cieśniny Ormuz w scenariuszu konfliktu mogłoby pchnąć ceny powyżej 100 USD za baryłkę. OIL (D1, H1) Ropa wraca powyżej 72 USD za baryłkę, a uwaga rynku przenosi się na niedzielne posiedzenie OPEC+, gdzie rozważana jest niewielka podwyżka wydobycia od kwietnia. Wzrost cen ropy wydaje się dziś utrzymywać pod presją giełdowe indeksy. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.