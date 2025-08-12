PILNE: Inflacja CPI zgodna z oczekiwaniami, ale inflacja bazowa rośnie

Inflacja CPI za lipiec: 2,7% r/r (oczekiwano: 2,8% r/r; poprzednio: 2,7% r/r)

Inflacja CPI miesięcznie: 0,2% m/m (oczekiwano: 0,2% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

Inflacja CPI bazowa za lipiec: 3,1% r/r (oczekiwano: 3,0% r/r; poprzednio: 2,9% r/r)

Inflacja bazowa miesięcznie: 0.3% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 0,2% m/m)



Inflacja wypada zgodnie z oczekiwaniami, jakie miał rynek. Odczyt głównej inflacji wypada nieco niżej niż na to, na co liczył rynek, podobnie jak miesięczne odczyty, które są delikatnie poniżej rynkowych oczekiwań przed ogłoszeniem. Lipiec przynosi zatem długooczekiwaną stabilizację inflacji konsumenckiej na poziomie 2,7% rok do roku, co zatem może być sygnałem, że presja cenowa zaczyna się normalizować. Natomiast wzrost inflacji bazowej do 3,1% wskazuje na to utrzymującą się presję w sektorach wykluczających żywność i energię.

W świetle tych danych, Rezerwa Federalna będzie stała przed prawdziwym dylematem dotyczących dalszych kroków w polityce monetarnej. Z jednej strony presja inflacyjna nie ustępuję, natomiast rynek coraz bardziej oczekuje obniżek stóp procentowych. Kolejne miesiące zdają się być kluczowe dla oceny, czy obecna inflacja w USA faktycznie zaczyna słabnąć.

Chociaż odczyt inflacji bazowej był wyższy od prognoz, co jest istotne dla decyzji Rezerwy Federalnej, para EURUSD oraz kluczowe indeksy giełdowe zareagowały początkowym wzrostem. Taka reakcja rynku sugeruje, że inwestorzy wcześniej uwzględnili w cenach jeszcze wyższy wzrost inflacji spowodowany niedawnymi cłami.