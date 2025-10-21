⏬Duża korekta na złocie. Metal traci ponad 5%

Obecna koretakta o ponad 5% jest największym jedniodniowym spadkiem od 2020

W ostatnich tygodniach cena złota systematycznie rosła, ustanawiając kolejne rekordy i przyciągając wzmożoną uwagę inwestorów na całym świecie. Wzrost cen był napędzany przez szereg czynników fundamentalnych, przede wszystkim przez obawy związane z rosnącą inflacją, oczekiwania dalszego luzowania polityki monetarnej głównych banków centralnych, a także wzrost niepewności geopolitycznej. W efekcie złoto umocniło swoją pozycję jako jedno z kluczowych aktywów bezpiecznej przystani.

Dzisiaj złoto traci ponad 5%, co stanowi najsilniejszą korektę ceny metalu od sierpnia 2020 roku. Spadek wartości w tak krótkim czasie jest efektem realizacji zysków przez inwestorów oraz zmieniających się warunków fundamentalnych i technicznych, które wpływają na krótkoterminowy sentyment rynku.

Co stoi za korektą na rynku złota?

Realizacja zysków po szybkim wzroście cen

W ciągu ostatnich kilku tygodnia cena złota znacząco wzrosła, co stworzyło dogodny moment do realizacji zysków przez inwestorów. Wzrost cen był napędzany głównie przez rosnące obawy dotyczące inflacji, polityki monetarnej oraz napięć geopolitycznych. Po osiągnięciu historycznych maksimów część uczestników rynku zdecydowała się na sprzedaż swoich pozycji, co wywołało presję na spadek wartości złota.

Wzrost wartości dolara amerykańskiego

Indeks dolara amerykańskiego zanotował wzrost o około 0,4%, co sprawiło, że złoto stało się droższe dla inwestorów posługujących się innymi walutami. Silniejszy dolar zmniejsza atrakcyjność złota jako aktywa inwestycyjnego, co przyczynia się do presji na spadek cen.

Zmniejszenie napięć handlowych między USA a Chinami

Zapowiedziane spotkanie przywódców USA i Chin zwiększyło oczekiwania co do możliwego złagodzenia sporów handlowych. Perspektywa porozumienia handlowego ogranicza popyt na złoto jako bezpieczną przystań inwestycyjną.

Zakończenie sezonu zakupowego w Indiach

Sezon zakupowy złota w Indiach, będących drugim co do wielkości konsumentem tego metalu, dobiegł końca. W efekcie popyt na rynku indyjskim osłabł, co przełożyło się na zmniejszenie presji na wzrost cen złota.

Sytuacja techniczna

Źródło: xStation5



Ostatnie tygodnie przyniosły silny wzrost ceny złota, które niedawno osiągnęło rekordowy poziom około 4381 USD za uncję. Obecnie obserwujemy gwałtowną korektę, a cena spada o ponad 5%, co stanowi największy jednodniowy spadek od sierpnia 2020 roku. Kluczowe wsparcie znajduje się w okolicach 4100 USD, a kolejne na poziomach 4050 oraz psychologicznym 4000 USD. Przełamanie tych stref może zwiastować dalsze spadki.