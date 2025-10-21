Podsumowanie Dnia: Rynki w trybie wyczekiwania przed wynikami Netflixa

- Indeksy amerykańskie utrzymują się stabilnie, a inwestorzy oczekują na wyniki finansowe Netflixa po dzisiejszej sesji.
- Ceny złota i srebra gwałtownie spadły, notując największe jednodniowe spadki od lat, spowodowane realizacją zysków oraz umocnieniem dolara amerykańskiego.
- Dziś rozpoczyna się seria publikacji wyników tzw. „Magnificent 7” — największych i najbardziej wpływowych spółek technologicznych w USA, co wprowadza rynki w stan oczekiwania. W momencie publikacji indeksy US500 i US100 oscylują wokół poziomów z wczorajszego zamknięcia.
- Dziś po sesji poznamy wyniki finansowe Netflixa, które mogą dodatkowo wpłynąć na nastroje inwestorów.
- Najważniejsze europejskie giełdy zakończyły dzień na plusie: FTSE 100 wzrósł o około 0,25%, CAC 40 zyskał około 0,64%, AEX odnotował niewielki wzrost około 0,02%, a DAX zakończył sesję ze wzrostem około 0,37%.
- We wrześniu roczna inflacja CPI w Kanadzie osiągnęła 2,4%, przewyższając prognozowane 2,3% oraz poprzedni poziom 1,9%, przy miesięcznym wzroście o 0,1%. W efekcie, po publikacji danych, prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Bank Kanady w październiku zmalało z 86% do 74%.
- Dziś warszawski parkiet zanotował delikatną korektę, a większość głównych indeksów zakończyła dzień na czerwono.
- Dynamika produkcji i montażu w Polsce we wrześniu okazała się nieco lepsza od oczekiwań – wzrosła o 0,2% r/r (prognozowano spadek o 2%), co sugeruje pewną odporność sektora przemysłowego, choć wskaźnik BIEC nadal sygnalizuje pogarszające się nastroje gospodarcze
- GE Aerospace opublikowało wyniki za III kwartał, które znacznie przewyższyły oczekiwania, co przełożyło się na wzrost wycen spółki; firma podniosła także prognozy na cały rok fiskalny, mimo umiarkowanego wzrostu zamówień.
- Ceny kontraktów terminowych na kakao zaczynają rosnąć po wcześniejszych spadkach, mimo wyraźnego ograniczenia eksportu z Afryki i niższego przetwórstwa w Azji i Europie. Obecnie kontrakty wyceniane są na około 5943 USD za tonę.
- Złoto traci dziś ponad 5%, co stanowi największą jednodniową korektę od sierpnia 2020 roku. Spadek jest efektem realizacji zysków po wcześniejszych wzrostach oraz zmieniających się warunków rynkowych, takich jak umocnienie dolara amerykańskiego i zmniejszenie napięć geopolitycznych. Cena złota spadła poniżej poziomu 4150 USD za uncję.
- Srebro również traci ponad 7%, schodząc poniżej poziomu 50 USD, co jest największą jednodniową korektą od kwietnia i wynika m.in. z realizacji zysków po fali FOMO wśród inwestorów detalicznych.
- Kryptowaluty zyskują dziś, odrabiając straty poniesione podczas ostatnich zawirowań na rynku. Bitcoin rośnie o ponad 1,5 procent i przekracza poziom 112 000 USD. Ethereum również dzisiaj zyskuje, choć nieco skromniej, około 1 procent, i przebija granicę 4 000 USD.
