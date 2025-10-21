UnitedHealth inwestuje w AI. Kurs akcji w górę!

- Nowy system Optum Real zmniejsza liczbę odrzuconych roszczeń i przyspiesza zatwierdzanie świadczeń
- Nowy system Optum Real zmniejsza liczbę odrzuconych roszczeń i przyspiesza zatwierdzanie świadczeń
UnitedHealth Group podejmuje znaczące działania na rzecz cyfrowej transformacji w sektorze ochrony zdrowia, wprowadzając system oparty na sztucznej inteligencji o nazwie Optum Real. To rozwiązanie ma na celu usprawnienie jednego z najbardziej skomplikowanych i kosztownych procesów w branży, czyli obsługi roszczeń medycznych. Obecnie system jest testowany w sieci 12 szpitali Allina Health, gdzie już przyniósł efekty w postaci zmniejszenia liczby odrzuconych roszczeń, przyspieszenia zatwierdzania świadczeń oraz uproszczenia procedur administracyjnych. Optum Real analizuje skomplikowane zasady ubezpieczeniowe w czasie rzeczywistym, wykrywa braki w dokumentacji i zmniejsza ryzyko kosztownych konfliktów między placówkami medycznymi a ubezpieczycielami.
Chociaż obecnie narzędzie jest wykorzystywane wewnętrznie w ramach UnitedHealthcare, spółka planuje udostępnić je szerzej na rynku, obejmując innych ubezpieczycieli i dostawców usług medycznych. Podstawowe funkcje mają być bezpłatne, a dochody generowane będą przez dodatkowe usługi cyfrowe oraz zaawansowaną analitykę.
Z punktu widzenia inwestora to ważny sygnał, że UnitedHealth nie tylko stara się ograniczać koszty, ale także rozwija nowe obszary biznesowe bazujące na technologii. Optum Real ma potencjał, aby w nadchodzących latach przynieść zarówno oszczędności w działalności ubezpieczeniowej, jak i generować dodatkowe przychody z rozwiązań technologicznych. W efekcie może to poprawić marże operacyjne i zwiększyć wartość dla akcjonariuszy bez potrzeby dużych inwestycji czy agresywnej ekspansji.
W roku 2025 kurs akcji UnitedHealth spadł o blisko 30 procent, co wynikało z rosnących kosztów opieki medycznej, wyzwań regulacyjnych oraz niepewności co do rentowności. Kurs oddalił się od historycznych szczytów, co z jednej strony pokazuje istniejące trudności, ale z drugiej strony może stanowić okazję inwestycyjną na dłuższą metę. Wdrożenie i rozwój systemu Optum Real może stać się istotnym impulsem do poprawy nastrojów na rynku. Usprawnienie procesów rozliczeniowych, redukcja kosztów oraz możliwość generowania nowych przychodów mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe i atrakcyjność spółki.
