OpenAI zagraża dominacji Google. Akcje Alphabet pod presją

Najważniejsze wnioski Akcje Google spadają po doniesieniach o możliwym debiucie AI-przeglądarki od OpenAI.

Nowa przeglądarka mogłaby podważyć model biznesowy Alphabet oparty na wyszukiwaniu i reklamach.

Akcje Google spadają o ponad 2,5% po doniesieniach o tym, że OpenAI może wkrótce ogłosić nową przeglądarkę internetową opartą na sztucznej inteligencji. Inwestorzy obawiają się, że nowy produkt może zagrozić dominującej pozycji Google Chrome na rynku. Wprowadzenie przeglądarki przez OpenAI to nie tylko kolejny produkt na rynku, to potencjalny game changer, który może podważyć same fundamenty giganta, jakim jest Google. Alphabet od lat kojarzy się przede wszystkim z usługami wyszukiwania treści w internecie, które napędzają ogromne przychody z reklam. Choć na razie to jedynie spekulacje i plotki, zapowiedź nowej przeglądarki AI od OpenAI już elektryzuje rynki. Źródło: xStation5 Jeśli OpenAI faktycznie zaoferuje użytkownikom zupełnie nowe, inteligentne podejście do przeglądania internetu i wyszukiwania informacji, które zamiast tradycyjnych linków dostarcza bezpośrednie, spersonalizowane odpowiedzi, to może to oznaczać realne zagrożenie dla Google. Dominacja Chrome i model biznesowy Alphabet mogą zostać podważone, a układ sił na rynku technologii zmieni się na niekorzyść giganta z Doliny Krzemowej. Warto jednak zaznaczyć, że akcje Google od początku bardzo mocno wzrosły, solidnie bijąc benchmarki takie jak S&P 500 i Nasdaq. Mimo to rynki na razie nie dyskontują w pełni scenariusza, w którym OpenAI faktycznie wprowadzi nową przeglądarkę AI. Jeśli jednak pojawią się kolejne pogłoski lub oficjalne informacje ze strony OpenAI, presja na ceny akcji giganta może się nasilić, a notowania mogą dalej spadać. To moment, w którym przyszłość wyszukiwania i przeglądania sieci może wyglądać zupełnie inaczej, a OpenAI może stać się nowym graczem, który wyznaczy nowe zasady gry.



