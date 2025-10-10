EBC nie szykuje się na zmiany. EURUSD niedowartościowane?

EURUSD Przewartościowane/Oversold: Para może być nadmiernie wyprzedana w świetle spreadu rentowności, pomimo technicznego wyłamania z trendu wzrostowego.

EBC nie szykuje się do zmian w polityce monetarnej

Członkowie EBC w dzisiejszych wypowiedziach utrzymali jednoznacznie neutralny ton, sugerując, że cykl obniżek stóp procentowych został zakończony, a obecny stan polityki pieniężnej określają jako zbliżony do neutralnego. Zarówno Martins Kazaks, jak i José Luis Escriva podkreślili, że cel inflacyjny został osiągnięty, a bieżące odczyty nie wymagają żadnej reakcji ze strony banku centralnego. Jednocześnie zastrzegli, że krótkoterminowe odchylenia od 2% nie będą traktowane jako powód do korekty stóp.

Oczekiwania wskazują na brak perspektyw na obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie. Źródło: Bloomberg Finance LP

Wypowiedzi te wpisują się w szerszą komunikację EBC z ostatnich tygodni – brak presji inflacyjnej oraz stabilizacja oczekiwań pozwalają na przyjęcie postawy „wait and see”, zwłaszcza że ryzyka po stronie wzrostu gospodarczego nie zmaterializowały się. Można więc mówić o konsolidacji polityki pieniężnej na obecnym poziomie, z niewielkim prawdopodobieństwem zarówno dalszych obniżek, jak i powrotu do zacieśnienia.

Francja pozostaje problemem dla euro?

Na tle regionu szczególnie interesujący pozostaje wątek sytuacji fiskalnej Francji, o której mówił François Villeroy de Galhau. Pomimo utrzymania projekcji wzrostu PKB na poziomie 0,7% w 2025 r., kraj stoi przed poważnymi wyzwaniami budżetowymi – deficyt zbliża się do 5,5% PKB, a dług publiczny oscyluje wokół 116%. To znacznie powyżej unijnych limitów (3% i 60%), co zwiększa napięcia w kontekście przyszłych negocjacji z Komisją Europejską. Dodatkowo polityczna niestabilność może kosztować gospodarkę nawet 0,5 pkt proc. wzrostu PKB.

To właśnie negatywne informacje dotyczące Francji pociągnęły mocno euro w dół w tym tygodniu, choć jednocześnie swoją siłę wykazał sam amerykański dolar. Choć europejska gospodarka pozostaje w trudnej sytuacji, co sugerowały dane z Niemiec w tym tygodniu, wydaje się, że EURUSD może być nieco zbyt mocno wyprzedany, na co wskazuje również spread rentowności.

Spread rentowności wskazuje na nadmierne wyprzedanie na parze EURUSD. Źródło: xStation5

Podsumowując, EBC sygnalizuje stabilizację polityki pieniężnej, natomiast ryzyka przenoszą się na sferę fiskalną i polityczną, zwłaszcza we Francji. Bank nie widzi powodów do reakcji, dopóki inflacja pozostaje w ryzach, ale jednocześnie obserwuje równowagę pomiędzy spowolnieniem wzrostu a utrzymaniem wiarygodności fiskalnej w strefie euro.

EURUSD zalicza wczoraj cofnięcie poniżej poziomu 1,16 i jednocześnie zniesienia 61.8, co oznacza wyłamanie z trendu wzrostowego. Wczoraj jednak potencjalnie ustanowiony został nowy niższy dołek w sekwecji spadkowej, dlatego nie można wykluczyć korekty wzrostowej do poziomu 1,16-1,1630. Kluczowym oporem pozostaje zniesienie 60.0, gdzie wcześniej obserwowano reakcje cenowe.