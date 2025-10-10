EBC nie szykuje się na zmiany. EURUSD niedowartościowane?

-
EBC Stabilizuje Politykę: Bank centralny utrzymuje neutralne stopy i sygnalizuje brak zmian, osiągnąwszy cel inflacyjny.
Francja Głównym Ryzykiem: Kryzys fiskalny (wysoki deficyt/dług) i niestabilność polityczna we Francji obciążają kurs euro.
EURUSD Przewartościowane/Oversold: Para może być nadmiernie wyprzedana w świetle spreadu rentowności, pomimo technicznego wyłamania z trendu wzrostowego.
EBC nie szykuje się do zmian w polityce monetarnej
Członkowie EBC w dzisiejszych wypowiedziach utrzymali jednoznacznie neutralny ton, sugerując, że cykl obniżek stóp procentowych został zakończony, a obecny stan polityki pieniężnej określają jako zbliżony do neutralnego. Zarówno Martins Kazaks, jak i José Luis Escriva podkreślili, że cel inflacyjny został osiągnięty, a bieżące odczyty nie wymagają żadnej reakcji ze strony banku centralnego. Jednocześnie zastrzegli, że krótkoterminowe odchylenia od 2% nie będą traktowane jako powód do korekty stóp.
Wypowiedzi te wpisują się w szerszą komunikację EBC z ostatnich tygodni – brak presji inflacyjnej oraz stabilizacja oczekiwań pozwalają na przyjęcie postawy „wait and see”, zwłaszcza że ryzyka po stronie wzrostu gospodarczego nie zmaterializowały się. Można więc mówić o konsolidacji polityki pieniężnej na obecnym poziomie, z niewielkim prawdopodobieństwem zarówno dalszych obniżek, jak i powrotu do zacieśnienia.
Francja pozostaje problemem dla euro?
Na tle regionu szczególnie interesujący pozostaje wątek sytuacji fiskalnej Francji, o której mówił François Villeroy de Galhau. Pomimo utrzymania projekcji wzrostu PKB na poziomie 0,7% w 2025 r., kraj stoi przed poważnymi wyzwaniami budżetowymi – deficyt zbliża się do 5,5% PKB, a dług publiczny oscyluje wokół 116%. To znacznie powyżej unijnych limitów (3% i 60%), co zwiększa napięcia w kontekście przyszłych negocjacji z Komisją Europejską. Dodatkowo polityczna niestabilność może kosztować gospodarkę nawet 0,5 pkt proc. wzrostu PKB.
To właśnie negatywne informacje dotyczące Francji pociągnęły mocno euro w dół w tym tygodniu, choć jednocześnie swoją siłę wykazał sam amerykański dolar. Choć europejska gospodarka pozostaje w trudnej sytuacji, co sugerowały dane z Niemiec w tym tygodniu, wydaje się, że EURUSD może być nieco zbyt mocno wyprzedany, na co wskazuje również spread rentowności.
Podsumowując, EBC sygnalizuje stabilizację polityki pieniężnej, natomiast ryzyka przenoszą się na sferę fiskalną i polityczną, zwłaszcza we Francji. Bank nie widzi powodów do reakcji, dopóki inflacja pozostaje w ryzach, ale jednocześnie obserwuje równowagę pomiędzy spowolnieniem wzrostu a utrzymaniem wiarygodności fiskalnej w strefie euro.
EURUSD zalicza wczoraj cofnięcie poniżej poziomu 1,16 i jednocześnie zniesienia 61.8, co oznacza wyłamanie z trendu wzrostowego. Wczoraj jednak potencjalnie ustanowiony został nowy niższy dołek w sekwecji spadkowej, dlatego nie można wykluczyć korekty wzrostowej do poziomu 1,16-1,1630. Kluczowym oporem pozostaje zniesienie 60.0, gdzie wcześniej obserwowano reakcje cenowe.
