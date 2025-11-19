PILNE: Minutki FOMC - wielu przeciw obniżce w grudniu!

20:00 - Protokół FOMC z posiedzenia z dnia 28 października: Najważniejsze informacje: “Wielu” członków komitetu uważa obniżkę w grudniu za nie zalecaną, wobec „kilku” członków dopuszczających grudniową obniżkę.

”Większości” członków widzi dalsze luzowanie polityki z czasem, ale „nie w grudniu”.

”Większość” członków dopuszczających obniżkę w grudniu jednocześnie było skłonna zagłosować za utrzymaniem stóp.

Jednocześnie w protokole położono nacisk na „Wyraźną różnicę opinii” wśród członków odnośnie potencjalnie obniżki w grudniu.

Komitet nie widzi dowodów gwałtownego pogorszenia się na rynku pracy, jednak dane dostępne w trakcie zamknięcia rządu wskazały na dalsze schładzanie się rynku pracy.

Komitet skazuje na podwyższoną niepewność gospodarczą.

Kilku członków komitetu wyraziło opinie, że obecna polityka FOMC nie jest już restrykcyjna.

Komitet dyskutował również mechanizm REPO, kierownik jednostki nadzorującej system operacji otwartego rynku wyraził opinię, że zbyt duża zmienność w systemie może ograniczyć skuteczność polityki stóp procentowych. Ten sam członek zalecił również zatrzymanie polityki redukcji bilansu FED. Posiedzenie dla rynków oznacza potwierdzenie kierunku wycenianego od kilku tygodni. FOMC jest zdeterminowane, by utrzymać stopy na niezmienionym poziomie w Grudniu — jednak nie zapowiada rewolucji i utrzymuje swój kierunek stopniowego luzowania polityki. Co może być istotne dla rynku w dłuższej perspektywie to coraz wyraźniejsza skrajność opinii wewnątrz komitetu dotycząca obniżek, która może jednak nie musi, wynikać z wewnętrznej różnicy zdań członków odnośnie docelowej polityki monetarnej prezydenta USA. Jednocześnie pojawia się pytanie, czy FOMC prawidłowo szacuje odporność rynku pracy, zwłaszcza w świetle wybrakowanych danych będących rezultatem zamknięcia rządu. Rynek nie wykazuje silnych ruchów po publikacji, taki wynik był prawdopodobnie już uwzględniony w cenach. EURUSD (M5) Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.