Komentarz Walutowy: Duże ruchy w azji, z dużym ryzykiem korekty

Obserwując ruchy na parach walutowych w ostatnich dniach, można zauważyć wyjątkowo wyraźne ruchy szeregu walut azjatyckich. Region jest obecnie świadkiem szeregu trendów gospodarczych i monetarnych znajdujących swoje odzwierciedlenie w wycenach.
Japonia kontynuuje swoją zmianę kierunku, a za nową polityką podąża kurs Jena oraz rentowność japońskich obligacji. Japoński rząd niedawno częściowo porzucił politykę twardej kontroli rentowności, by kraj mógł skupić się bardziej na wzroście. Mimo podwyżek stóp procentowych na Początku roku różnica między ich poziomie między USA a Japonią wciąż jest ogromna a Carry-Trade wciąż jest w mocy, nawet jeśli rentowności Japońskich obligacji wciąż rosną. Dodatkowym czynnikiem słabości dla Jena jest rekordowy budżet nowej premier oraz programy stymulacyjne dla gospodarki. Znając tylko ten kontekst — łatwo jest wywnioskować, że wszystkie czynniki są przeciw Jenowi — co nie jest dalekie od prawdy jednak trzeba pamiętać, że powyżej poziomów 155 jenów za dolara, BOJ będzie coraz bardziej skłonny interweniować, przy czym poziomem nieakceptowalnym obecnie dla BOJ jest przekroczenie 160 jenów za dolara.
Duże wahania dotykają również kursy dolarów Australijskich i Nowo Zelandzkich — zarówno wobec dolara Amerykańskiego jak i względem siebie. Dolar australijski jest walutą typowo cykliczną i silnie surowcową. Przedłużające się spowolnię w Chinach i słabnąca gospodarka USA wywierają presję na oczekiwania odnośnie popytu na AUD — wobec czego kontynuacja trendu wzrostowego z przełomu 2024/2025 staje pod coraz większym znakiem zapytania.
Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Dolara Nowozelandzkiego, który coraz bardziej słabnie wobec zarówno Amerykańskiego jak i Australijskiego odpowiednika. Kurs AUDNZD osiągnął swoje maksima wszech czasów w zeszłym tygodniu osiągając 1,16. Pomimo płytkiej korekt, czynniki fundamentalne, takie jak słaby rynek pracy oraz gospodarka przy jednocześnie wyraźnie bardziej gołębim banku Nowej Zelandii, wyraźnie wspierają dalsze osłabianie się NZD. Ostrożnym jednak należy być w szacowaniu potencjalnego zasięgu dalszych wzrostów AUD względem NZD, gdyż większość z tych czynników jest już w cenie a dalsze ruchy wymagałyby dalszych, nowych czynników cenotwórczych.
Podobnie sprawa wygląda na parze NZDUSD. Dolar Nowozelandzki jest blisko swoich minimów na poziomie 0,56. Patrząc jednak na wykres w dłuższej perspektywie zauważyć można, że na przestrzeni ostatniej dekady kurs wielokrotnie już, bardzo gwałtownie bronił tego poziomu.
Kamil Szczepański
Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB
