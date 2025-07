ECB potwierdza: inflacja w celu 📌 🇪🇺

EURUSD cofa si臋 blisko 0,1% po opublikowaniu zaktualizowanych prognoz inflacji EBC.

Wed艂ug najnowszej ankiety prognoza dla inflacji zosta艂a obni偶ona 0,2 pp zar贸wno dla 2025 roku (z 2,2% do 2%), jak i dla 2027 roku (z 2% do 1,8%). Dodatkowo, oszacowano, 偶e c艂a maj膮 przyczyni膰 si臋 do marginalnego spadku inflacji o 0,06% w latach 2025-2026, bez wi臋kszego istotnego wp艂ywu w d艂u偶szym terminie.

Prognozowany brak istotnej presji deflacyjnej powinien przekierowa膰 uwag臋 EBC w stron臋 ryzyk s艂abego wzrostu gospodarczego, cho膰 nale偶y pami臋ta膰, 偶e EBC, w przeciwie艅stwie do Fed, nie posiada podw贸jnego mandatu (tj. w gestii banku le偶y tylko stabilizacja cen).

Osi膮gni臋cie celu inflacyjnego zwerbalizowa艂 r贸wnie偶 Gediminas Simkus z EBC, twierdz膮c 偶e 鈥渋nflacja ma pozosta膰 na poziomie 2% w 艣rednim terminie鈥. Najnowsza prognoza potwierdza zatem, 偶e EBC czuje si臋 komfortowo przy aktualnym poziomie cen, cho膰 niekorzystny scenariusz celny mo偶e zmotywowa膰 powr贸t obni偶ek.

EURUSD wycofa艂 si臋 poni偶ej 30-godzinnej 艣redniej wyk艂adniczej. (EMA30, jasny fiolet). 殴r贸d艂o xStation5聽