Euforia na giełdzie 📈US100 szarżuje 3% przez rozejm na Bliskim Wschodzie

Informacja o dwutygodniowym rozejmie między USA i Izraelem a Iranem wywołała gwałtowny zwrot sentymentu, a euforia rynków sprawia, że ropa tanieje dziś 10%. Spadek notowań surowca o kilkanaście procent w ciągu jednego dnia to sygnał nie tylko ulgi, ale i być może zbliżającej się rewizji scenariuszy makroekonomicznych. Perspektywa przywrócenia transportu przez cieśninę Ormuz jest teraz realna i oznacza mniejsze ryzyko szoku podażowego, co natychmiast przekłada się na oczekiwania inflacyjne. Inwestorzy błyskawicznie przestawili się na tryb „risk-on”: Pamiętajmy jednak, że na tym etapie mowa tylko o najbliższych 2-tygodniach, nie o całkowitym zakończeniu wojny.

indeks MSCI Asia Pacific wzrósł o niemal 5%, osiągając trzytygodniowe maksimum

kontrakty na amerykańskie indeksy zyskały ponad 2,5%, a europejskie aż 5,5%

dolar, dotąd bezpieczna przystań, osłabił się o 0,8%

obligacje skarbowe zyskały, bo rynek ponownie zaczął wyceniać obniżki stóp Fed

Trump podkreślił, że warunkiem rozejmu będzie utrzymanie pełnego, otwartego frachtu przez Cieśninę Ormuz. W tym czasie obie strony będą negocjowały 10-punktowy plan pokojowy, przedstawiony przez Teheran. Izrael potwierdził, że dostosuje się do decyzji USA, choć już rano pojawiały się informacje o atakach IDF na południowy Liban. Warto jednak podkreślić, że plan pokojowy Teheranu wydaje się dość maksymalistyczny z jego perspektywy (zniesienie wszystkich sankcji, pełna kontrola i pobieranie myta w Cieśninie Ormuz itd.) i nadal zawiera wzmiankę o wzbogacaniu uranu dla celów cywilnych. Jeśli pozycja negocjacyjna Iranu będzie bardzo silna, niewykluczone, że za tydzień rynek będzie wyceniał rosnące ryzyko powrotu konfliktu. Spadająca ropa to nie tylko niższe koszty energii, ale też nadzieja na łagodniejszą politykę monetarną i wsparcie dla wzrostu gospodarczego - jeśli trwalszy pokój na Biskim Wschodzie pojawi się w horyzoncie najbliższych dni, korekta na rynku akcji rzeczywiście może zostać zażegnana.

Wykresy US100 i OIL (D1)

Źródło: xStation5

