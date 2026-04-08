Euforia na giełdzie 📈US100 szarżuje 3% przez rozejm na Bliskim Wschodzie

Informacja o dwutygodniowym rozejmie między USA i Izraelem a Iranem wywołała gwałtowny zwrot sentymentu, a euforia rynków sprawia, że ropa tanieje dziś 10%. Spadek notowań surowca o kilkanaście procent w ciągu jednego dnia to sygnał nie tylko ulgi, ale i być może zbliżającej się rewizji scenariuszy makroekonomicznych. Perspektywa przywrócenia transportu przez cieśninę Ormuz jest teraz realna i oznacza mniejsze ryzyko szoku podażowego, co natychmiast przekłada się na oczekiwania inflacyjne. Inwestorzy błyskawicznie przestawili się na tryb „risk-on”: Pamiętajmy jednak, że na tym etapie mowa tylko o najbliższych 2-tygodniach, nie o całkowitym zakończeniu wojny.
- indeks MSCI Asia Pacific wzrósł o niemal 5%, osiągając trzytygodniowe maksimum
- kontrakty na amerykańskie indeksy zyskały ponad 2,5%, a europejskie aż 5,5%
- dolar, dotąd bezpieczna przystań, osłabił się o 0,8%
- obligacje skarbowe zyskały, bo rynek ponownie zaczął wyceniać obniżki stóp Fed
Trump podkreślił, że warunkiem rozejmu będzie utrzymanie pełnego, otwartego frachtu przez Cieśninę Ormuz. W tym czasie obie strony będą negocjowały 10-punktowy plan pokojowy, przedstawiony przez Teheran. Izrael potwierdził, że dostosuje się do decyzji USA, choć już rano pojawiały się informacje o atakach IDF na południowy Liban. Warto jednak podkreślić, że plan pokojowy Teheranu wydaje się dość maksymalistyczny z jego perspektywy (zniesienie wszystkich sankcji, pełna kontrola i pobieranie myta w Cieśninie Ormuz itd.) i nadal zawiera wzmiankę o wzbogacaniu uranu dla celów cywilnych. Jeśli pozycja negocjacyjna Iranu będzie bardzo silna, niewykluczone, że za tydzień rynek będzie wyceniał rosnące ryzyko powrotu konfliktu. Spadająca ropa to nie tylko niższe koszty energii, ale też nadzieja na łagodniejszą politykę monetarną i wsparcie dla wzrostu gospodarczego - jeśli trwalszy pokój na Biskim Wschodzie pojawi się w horyzoncie najbliższych dni, korekta na rynku akcji rzeczywiście może zostać zażegnana.
Wykresy US100 i OIL (D1)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.