Podsumowanie dnia: Półprzewodniki windują Nasdaq na szczyty, indeks DJIA pod presją

- Sesja giełdowa w Europie przebiegała pod dyktando sprzedajacych: Euro Stoxx 50 zniżkował prawie 1,2%, a niemiecki DAX tracił 1,2%. Mimo to sentyment na rynku akcji w USA pozostaje silny: kontrakt na Nasdaq 100 rośnie dziś o prawie 0,2% i pierwszy raz przekroczył "psychologiczny" poziom 30,000 punktów. Wzrosty wspiera zwłaszcza sektor półprzewodników: Micron notuje prawie 20% skok po rekomendacji UBS, a walory Sandisk rosną o 10% - to producenci układów pamięci najmocniej wyróżniają się w sektorze chipów. Inwestorów nie zniechęca nawet drożejąca prawie 4% ropa i ponowny wzrost napięć na linii USA - Iran.
- Podczas gdy Nasdaq rośnie, kontrakt na Dow Jones Industrial Average (DJIA) spada pod presją akcji UnitedHealth Group (UNH.US) i IBM (IBM.US). To ciekawe, że mimo wręcz wykładniczej zwyżki na US100, indeks mocno związany z kondycją gospodarki amerykańskiej radzi sobie słabo. Może to być też sygnałem ostrzegawczym, sugerującym "pogarszającą się" tzw. szerokość rynku (market breadth), w której wąska grupa firm bierze na barki coraz większą część ogólnego wzrostu, doprowadzając do "niezdrowych" dysproporcji, mogących skutkować skokiem zmienności.
- Indeks zaufania konsumentów Conference Board w USA wzrósł do 93,1 pkt wobec prognozowanych 92 pkt i poprzedniego odczytu na poziomie 92,8 pkt. Dane wskazują na nieco lepsze od oczekiwań nastroje amerykańskich konsumentów. Z kolei indeks aktywności przemysłowej Dallas Fed wzrósł do 0,4 pkt wobec prognozowanych 0 pkt i poprzedniego odczytu na poziomie -2,3 pkt. Dane sugerują lekką poprawę nastrojów w sektorze produkcyjnym w Teksasie.
- Wobec solidnych danych z USA, droższej ropy i ryzyka możliwych podwyżek stóp na przełomie 2026 i 2027 roku zyskuje dziś indeks dolara, traci EURUSD i metale szlachetne, gdzie GOLD cofa się prawie 2%, a srebro spada o blisko 3%.
- Kontrakty na kakao notowane na ICE (COCOA) odbijają prawie 9%, a rynek zaczyna ponownie wyceniać ryzyko pogodowe związane z El Nino i potencjalnym pogorszeniem plonów w Afryce Zachodniej. Ruch ma charakter dynamiczny, a wzrosty zostały wzmocnione przez zamykanie krótkich pozycji przez fundusze, które wcześniej grały pod słabnący popyt i coraz większe wykorzystanie substytutów wobec wysokich cen. Obserwowany w ciągu ostatnich miesięcy spadek cen zaczął jednak poprawiać sygnały popytowe, a rynek wrażliwy na podaż szybko zareagował na ryzyko pogodowe i konieczność redukcji krótkich pozycji.
- Qualcomm zawarł umowę dotyczącą chipów AI z ByteDance, właścicielem TikToka. ($QCOM) ByteDance ma kupić miliony układów Qualcomm typu ASIC (application-specific integrated circuits), wykorzystywanych m.in. w obliczeniach AI i centrach danych. Akcje spółki rosną dziśblisko 3%. Informacja wzmacnia narrację wokół rosnącego popytu na infrastrukturę AI oraz ekspansji firmy poza tradycyjny i do niedawna "dominujący" rynek smartfonów. Doradca Białego Domu Kevin Hassett poinformował, że amerykański rząd monitoruje rozwój nowych modeli sztucznej inteligencji. Spekulacyjne wzrosty obserwujemy w sektorze spółek kosmicznych, gdzie wyróżniają się walory takich firm jak Redwire, Intuitive Machines czy RocketLab USA.
(podsumowanie w toku)
US100 (interwał H1)
Źródlo: xStation5
