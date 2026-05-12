📉 EURUSD 0,3% w dół przed kwietniową inflacją

Przed nami kwietniowy odczyt amerykańskiej inflacji CPI (14:30). Konsensus zakłada istotny wzrost głównej miary (do okolic 3,7%, najwyższego poziomu od września 2023 r.) oraz skromny wzrost miary bazowej (do 2,7%).

Rynki skoncentrują się przede wszystkim na drugiej z miar, które wyklucza najbardziej zmienne komponenty – żywność oraz energię – dając bardziej wiarygodny obraz głęboko zakorzenionej presji cenowej. To jej wzrost może warunkować większą skłonność FOMC do zacieśniania polityki monetarnej. Na chwilę obecną rynek w ok. 30% wycenia podwyżkę stóp procentowych przed końcem roku – w razie istotnie przekraczającego konsensus odczytu miary bazowej możemy spodziewać się w tym zakresie jastrzębiego repricingu, a co za tym idzie – umocnienia dolara.

Wykres 1: Implikowana rynkowo wycena stóp FOMC (2026 - 2027)

Źródło: Bloomberg, 12.05.2026

Należy jednak pamiętać, że przeciętny konsument presję inflacyjną odczuwa nie w ujęciu bazowy, a nominalnym, z ponadproporcjonalnie dużym akcentem na ceny paliw oraz produktów spożywczych. Wzrost głównej miary powyżej oczekiwanego poziomu (3,7%) również powinien więc stanowić dla dolara sygnał wzrostowy. Choć sam w sobie nie powinien stanowić argumentu za podwyżką stóp procentowych, bo z natury traktowany jest w dużej mierze jako przejściowy, to może wpłynąć na wzrost oczekiwań inflacyjnych, co już dla Komitetu będzie informacją bardzo istotną. To może bowiem przełożyć się w przyszłości na wyższy wzrost płac oraz konsumpcję, tworząc tzw. efekty drugiej rundy.

Wykres 2: Amerykańska inflacja CPI i PCE (2000 - 2026)

Źródło: XTB Research, 12.05.2026

W ubiegłym miesiącu za gros wzrostu wskaźnika w ujęciu miesięcznym odpowiadały ceny biletów lotniczych, które wspięły się w górę z racji na istotnie wyższe ceny paliw – odpowiadają one za 20-30% kosztów operacyjnych oraz ponad połowę kosztów zmiennych. W tym na tapecie pojawić powinny się karty pamięci oraz procesory CPU, których koszty produkcji istotnie z racji na przedłużający się konflikt między USA a Iranem wzrosły. Co więcej, z racji na dostosowania metodologiczne, istotny wzrost powinniśmy odnotować w zakresie kosztów najmu, które w ostatnich miesiącach były regularnie zaniżane z racji na zaburzenia wynikające z najdłuższego w historii zawieszenia prac rządu. Skromny wzrost inflacji bazowej (ok. 0,3% w ujęciu miesięcznym) jest więc przez rynki wyceniony i nie powinien wzbudzić większego niepokoju.

Wykres 3: Wpływ sektorów na zmianę dynamiki inflacji USA (2023 - 2026)

Źródło: XTB Research, 12.05.2026

W oczekiwaniu na odczyt dolar ulega umocnieniu – ciężko jednak przypisać je spekulacjom odnośnie poziomu kwietniowej inflacji. Amerykańską walutę wspiera odwrót od ryzyka wynikający z impasu w negocjach między USA a Iranem. Na rynkach obserwujemy ponowny wzrost cen surowców energetycznych oraz jastrzębi repricing w zakresie stóp procentowych w największych gospodarkach. To otoczenie, które sprzyja walutom safe haven oraz walutom eksporterów netto surowców energetycznych – dolar zaś zalicza się do obu tych grup.

Wykres 4: Kurs EUR/USD (04.05 - 12.05)

Źródło: xStation, 12.05.2026

—

Michał Jóźwiak

Analityk Rynków Finansowych XTB

michal.jozwiak@xtb.com