🟡Wykres dnia: Złoto traci w oczekiwaniu na inflację (12.05.2026)

Cena złota traci ok. 0,5% podczas wtorkowej sesji, po kilku dniach marazmu i braku mocniejszego przebicia poziomu 4700 USD za uncję. Warto zauważyć, że cena pozostaje poniżej średniej 100 okresowej oraz spadkowej linii trendu.

Dzisiaj obserwujemy nieco mocniejszego dolara, nie tylko ze względu na oczekiwanie wyższej inflacji, ale również impasu na Bliskim Wschodzie. Trump ma rozważać ponownie wznowienie działań wojennych w Iranie, wobec odrzucenia ostatniego planu pokojowego.

Dzisiaj inflacja CPI ma wzrosnąć do poziomu 3,7% r/r, natomiast inflacja bazowa ma sięgnąć poziomu 2,7% r/r. Jeśli inflacja okaże się być trwała, presja na bank centralny będzie rosła, co również może zaszkodzić metalom szlachetnym w najbliższym czasie. Z drugiej strony warto zauważyć, że srebro wybiło się wczoraj ze strefy oporu, wraz z wyraźnym odbiciem cen miedzi.

Dla złota sytuacja fundamentalna wygląda solidnie: popyt napędzany jest zakupami z banków centralnych oraz ze strony inwestorów kupujących złoto fizyczne. Jednocześnie jednak w Q1 zakupy ze strony funduszy ETF wyraźnie spadły i na ten moment nie obserwujemy jeszcze wyraźniejszego odbicia, nawet przy rekordowych poziomach na Wall Street. Złoto potrzebuje wyraźnej poprawy sytuacji na Bliskim Wschodzie i pewności, że inflacja jest jedynie przejściowa i nie wywoła lawiny podwyżek stóp procentowych.

Kluczowe dane: Raport World Gold Council

Całkowity popyt (z uwzględnieniem OTC): Łączny popyt na złoto wzrósł o 2% r/r do poziomu 1 230 ton . Z drugiej strony bez uwzględnienia OTC mamy spadek o 9% r/r i 10% k/k, siegając poziomu 1196 ton

Rekordowe zakupy banków centralnych: Banki centralne zakupiły 243 ton złota.

Konsumpcja biżuterii: Popyt jubilerski spadł bardzo mocno o niemal 1/4 w ujęciu rocznym i kwartalnym do 335 ton .

Podaż złota: Całkowita podaż wzrosła minimalnie rok do roku, osiągając poziom 1230 ton, natomiast jest to wyraźny spadek w porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami, co może sugerować potencjalny dalszy niedobór.