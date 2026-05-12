PULS GPW: Konsolidacja i umiarkowany pesymizm

Sentyment na szerokim rynku europejskim zachowuje swój umiarkowanie negatywny charakter. Obawy o dalszy kierunek dla rynku i gospodarki potęguje domniemane fiasko negocjacji między USA a Iranem. W samej Europie inwestorzy coraz częściej spoglądają też na sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii oraz jej rosnącą niestabilność. Kontrakty na WIG20 tracą ok. 1,5%.

Uwagę inwestorów w Polsce może przyciągać nowy projekt ustawy dot. kryptowalut. Nowelizacja zakłada całkowitą delegalizację rynku kryptowalut w Polsce - kary mogą sięgać nawet 10 lat więzienia.

Agencja S&P potwierdziła rating kredytowy Polski na poziomie „A-” oraz perspektywę określaną jako stabilną. Agencja spodziewa się wzrostu PKB Polski w 2026 roku na poziomie 3,3% oraz daje nadzieję na podwyższenie perspektywy/ratingu, jeśli rządowi udałoby się znacząco zredukować deficyt budżetowy.

Dane makroekonomiczne

Dziś o godzinie 14:30 zostaną opublikowane niezwykle istotne dane o inflacji konsumenckiej z USA. Rynek oczekuje wzrostu do 3,7% w ujęciu ogólnym oraz do 2,7% w ujęciu bazowym (r/r). Jakiekolwiek zaskoczenie może sprowokować duże ruchy cenowe na większości klas aktywów - w tym także na polskich.

W20 (D1)

Na wykresie trwa intensywna rywalizacja o utrzymanie coraz bardziej kluczowego poziomu ok. 3490 punktów. Ruch konsolidacyjny odbywa się w kanale zwężającym się ku dołowi i wkrótce rynek będzie musiał zadecydować o dalszym kierunku. W przypadku obrony kursu kolejnym celem jest poziom 3680+ punktów. W przypadku przełamania wsparcia przez podaż korekta może sięgnąć poziomów 3200–3300 punktów. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: