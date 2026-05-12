PULS GPW: Konsolidacja i umiarkowany pesymizm

Sentyment na szerokim rynku europejskim zachowuje swój umiarkowanie negatywny charakter. Obawy o dalszy kierunek dla rynku i gospodarki potęguje domniemane fiasko negocjacji między USA a Iranem. W samej Europie inwestorzy coraz częściej spoglądają też na sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii oraz jej rosnącą niestabilność. Kontrakty na WIG20 tracą ok. 1,5%.
Uwagę inwestorów w Polsce może przyciągać nowy projekt ustawy dot. kryptowalut. Nowelizacja zakłada całkowitą delegalizację rynku kryptowalut w Polsce - kary mogą sięgać nawet 10 lat więzienia.
Agencja S&P potwierdziła rating kredytowy Polski na poziomie „A-” oraz perspektywę określaną jako stabilną. Agencja spodziewa się wzrostu PKB Polski w 2026 roku na poziomie 3,3% oraz daje nadzieję na podwyższenie perspektywy/ratingu, jeśli rządowi udałoby się znacząco zredukować deficyt budżetowy.
Dane makroekonomiczne
- Dziś o godzinie 14:30 zostaną opublikowane niezwykle istotne dane o inflacji konsumenckiej z USA. Rynek oczekuje wzrostu do 3,7% w ujęciu ogólnym oraz do 2,7% w ujęciu bazowym (r/r). Jakiekolwiek zaskoczenie może sprowokować duże ruchy cenowe na większości klas aktywów - w tym także na polskich.
W20 (D1)
Na wykresie trwa intensywna rywalizacja o utrzymanie coraz bardziej kluczowego poziomu ok. 3490 punktów. Ruch konsolidacyjny odbywa się w kanale zwężającym się ku dołowi i wkrótce rynek będzie musiał zadecydować o dalszym kierunku. W przypadku obrony kursu kolejnym celem jest poziom 3680+ punktów. W przypadku przełamania wsparcia przez podaż korekta może sięgnąć poziomów 3200–3300 punktów. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Orlen (PKN.PL): Koncern naftowy ma dokonać odpisów aktualizujących o wartości 1,14 mld zł. Głównie chodzi o budowę zespołu instalacji w ramach projektu „Nowa Chemia”. Akcje spółki rosną o niecały 1%.
- Ten Square Games (TEN.PL): Producent gier komputerowych opublikował wyniki za Q1 2026. Wynik EBITDA oraz zysk netto wyraźnie spadły: odpowiednio do 18,9 mln PLN wobec ponad 30 mln PLN rok temu oraz do 13,6 mln PLN wobec 27,5 mln PLN rok temu. Zarząd pozostaje jednak dobrej myśli, wskazując na coraz większy udział nowych i skalowalnych tytułów w przychodach firmy. Mimo dużego spadku rentowność spółki okazała się wyższa niż konsensus większości analityków, jednak akcje wciąż tracą ok. 4%.
- Arctic Paper (ATC.PL): Publikacja wyników pokazuje EBITA znacznie powyżej konsensusu, który wynosił 2,6 mln zł. Akcje spółki rosną o niecały 1%.
- Unimot (UNT.PL): Akcje spółki rosną o ponad 1,5% po publikacji wyników za Q1 2026. Wynik znacząco wzrósł, a EBITDA wyniosła 296 mln zł (skorygowana: 101 mln zł) wobec przychodów na poziomie 3,5 mld zł.
