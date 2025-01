🔴EURUSD na granicy 1,04 przed Fed

Dolar umacnia si臋, a US100 odrabia straty z pocz膮tku tygodnia przed dzisiejsz膮 decyzj膮 Fed o wysoko艣ci st贸p procentowych

Przed nami pierwsza decyzja Rezerwy Federalnej w tym roku! Decyzja ta najprawdopodobniej odwr贸ci nieco uwag臋 od ostatniej zmienno艣ci na akcjach technologicznych czy r贸wnie偶 od niepewno艣ci w stosunku do Donalda Trumpa, cho膰 jednocze艣nie Powell w trakcie konferencji mo偶e by膰 pytane o te kwestie. Cho膰 rynek jest niemal w 100% pewny, 偶e stopy pozostan膮 bez zmian, to jednak wa偶na mo偶e by膰 komunikacja dotycz膮ca przysz艂ych ruch贸w. Czy Fed dalej b臋dzie uwa偶a艂 za zasadne, aby kontynuowa膰 polityk臋 ci臋cia st贸p procentowych czy jednak ryzyko inflacyjne przewa偶y szal臋 i Fed zapowie, 偶e mo偶liwy jest d艂u偶szy czas wstrzymania ni偶 pocz膮tkowo oczekiwano.聽

Czego oczekiwa膰 po Fed?

Rezerwa Federalna obni偶y艂a stopy procentowe przez 3 ostatnie posiedzenia z rz臋du, w sumie o 100 punkt贸w bazowych. Jednak posiedzenie grudniowe przynios艂o wyra藕n膮 zmian臋 komunikacji w stosunku do kolejnych ruch贸w. W grze pojawi艂a si臋 niepewno艣膰 dotycz膮ca kszta艂towania si臋 inflacji. Fed widzi jednak solidny rynek pracy oraz kontynuacj臋 o偶ywienia gospodarczego, co ma pozwoli膰 na wstrzymanie si臋 z dalszymi obni偶kami st贸p procentowych na d艂u偶szy czas.聽

Wobec tego Fed utrzyma stopy procentowe bez zmian, z g艂贸wn膮 stop膮 na poziomie 4,5%. Fed dosy膰 jasno sygnalizowa艂 to poprzednio i pomimo z艂agodzenia wypowiedzi ze strony bankier贸w Fed w ostatnim czasie oraz lekkim naciskom Trumpa, szanse na obni偶ki w najbli偶szym czasie s膮 raczej ma艂e. Jak pokazuj膮 oczekiwania prezentowane przez Bloomberga, pe艂na pierwsza obni偶ka w tym roku wyceniana jest dopiero w czerwcu. Sam dolar straci艂 w ostatnim czasie na warto艣ci, ale odrabia straty, patrz膮c na stabilizacj臋 oczekiwa艅 dotycz膮cych st贸p procentowych w USA.聽

聽

Obecnie nie ma praktycznie 偶adnych szans na obni偶k臋 st贸p, a pierwsza w tym roku jest wyceniana na czerwiec. Za spraw膮 z艂agodzenia komunikacji, obecnie wycenia si臋 niemal dwie pe艂ne obni偶ki w tym roku, co jest zgodne z dot-chartem opublikowanym w聽 grudniu. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Oczekiwania na stopy ulegaj膮 stabilizacji, natomiast dolar straci艂 na warto艣ci w ostatnim czasie. Je艣li wyd藕wi臋k dzisiejszego posiedzenia b臋dzie jeszcze bardziej jastrz臋bi ni偶 ostatnio, istnieje szansa na pe艂ne odrobienie strat przez dolara. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Co pokaza艂y ostatnie dane z ameryka艅skiej gospodarki?

Bardzo mocne NFP za grudzie艅 (265 tys. vs 165 tys. Oczekiwa艅 i 227 tys. w listopadzie) i spadek stopy bezrobocia z 4.2% do 4.1%. Niecno ni偶sze wynagrodzenia, 3.9% wzrost r/r (oczekiwano 4%). Do tego bardzo mocny JOLTS, nieznacznie s艂absze ADP.聽

Inflacja CPI zgodna z oczekiwaniami 2.9% r/r, miesi臋czna tak偶e bez zmian (0.4% m/m); bazowa CPI ni偶sza m/m (0.3% vs 0.4% prognoz). Bazowa inflacja PPI wyhamowa艂膮 m/m (0% wzrost), przy m/m PPI na poziomie 0.2%, wobec 0.4% prognoz. Roczne odczyty PPI i bazowej tak偶e ni偶sze, ni偶 oczekiwano聽

S艂absze wst臋pne PMI us艂ug za stycze艅; spadek do 52,4 z 55.4 w grudniu (rynek oczekiwa艂 odczytu bez zmian), przy niewielkiej pozytywnej niespodziance w przemy艣le (50.1 vs 49.4 w grudniu); zaskakuj膮co mocny wzrost produkcji przemys艂owej o 0.9% m/m w grudniu vs -0.1% w listopadzie.

Mimo s艂abszych, wst臋pnych styczniowych PMI mamy mocne, grudniowe dane ISM z us艂ug (54.1 vs 52.1 w listopadzie), z subindeksem cen ponad 64.4 wobec 58.2 w listopadzie

Ni偶sza od prognoz sprzeda偶 detaliczna w grudniu (ale wci膮偶 wzrostowy odczyt); w grudniu 0.4% m/m wobec 0.7% m/m w listopadzie i 0.6% m/m szacunk贸w. Bazowa sprzeda偶 tak偶e minimalnie ni偶ej (0.4% m/m wobec 0.5% m/m prognoz, ale wi臋ksza ni偶 0.2% w listopadzie)

Niewielki spadek sentymentu konsument贸w wg. Danych UoM, przy tylko nieznacznie wy偶szych 1-rocznych oczekiwaniach inflacyjnych聽

S艂abszy sentyment konsument贸w wg. Conference Board ze sporym pogorszeniem oceny sytuacji na rynku pracy (pierwszy raz od wrze艣nia) i sytuacji bie偶膮cej聽

Dwa miesi膮ce m/m spadku zam贸wie艅 na dobra trwa艂e z rz臋du (-2.2% w grudniu i -2% w listopadzie; winny g艂贸wnie transport)

Czy komunikat lub Powell poka偶e zmian臋 komunikacji?

Najprawdopodobniej sam komunikat b臋dzie nosi艂 jedynie kosmetyczne zmiany. Sam Powell najprawdopodobniej powt贸rzy swoje stwierdzenia z grudnia. Oczywi艣cie jest szansa na zwi臋kszenie komunikacji na temat niepewno艣ci co do przysz艂o艣ci inflacji, ale raczej nie jest to scenariusz bazowy. Warto jednak zauwa偶y膰, 偶e zmienia si臋 sk艂ad g艂osuj膮cych cz艂onk贸w w FOMC. W 2024 roku mieli艣my bardzo du偶o centryst贸w, natomiast obecnie dochodzi zdecydowanie wi臋cej go艂臋bich cz艂onk贸w. To potencjalnie oznacza, 偶e obni偶ki st贸p procentowych pozostan膮 dalej w grze i nie powinni艣my oczekiwa膰 bardziej jastrz臋bich s艂贸w ze strony Powella, przynajmniej podczas dzisiejszego posiedzenia.聽

Powell b臋dzie z pewno艣ci膮 pytany o Trumpa i jego stwierdzenia dotycz膮ce potrzeby ni偶szych st贸p procentowych czy potencjalnych ce艂 handlowych. Powell najprawdopodobniej nie odpowie nic konkretnego na te pytania, co mog艂oby wp艂yn膮膰 wyra藕nie na rynki. Powell nie powinien r贸wnie偶 odnosi膰 si臋 znacz膮co co do ostatniej kwestii zwi膮zanej ze sp贸艂kami technologicznymi, kt贸re uderzone zosta艂y przez wej艣cie nowego chi艅skiego modelu AI.聽

Jak zareaguje rynek?

EURUSD powraca przed decyzj膮 Fed poni偶ej poziomu 1,0400. Dolar zyskuje od pocz膮tku tego tygodnia ze wzgl臋du na odp艂yw kapita艂u z gie艂dy oraz ze wzgl臋du na zagro偶enie na艂o偶eniem og贸lnych taryf celnych na poziomie 2,5%. Nie powinni艣my obserwowa膰 wi臋kszej zmienno艣ci podczas decyzji, ale potencjalnie wi臋ksze ryzyko stoi za zaprezentowaniem bardziej jastrz臋biego komunikatu. Je艣li komunikat lub Powell by艂yby jastrz臋bie, wtedy istnieje szansa na przetestowanie wsparcia przy 1,0350. Jeszcze mniejsza szansa stoi obecnie po stronie dalszego z艂agodzenia komunikacji. Je艣li jednak taka by nast膮pi艂a, wtedy EURUSD powraca powy偶ej zniesienia 23.6 oraz wzrostowej linii trendu, co otwiera drog臋 w tym tygodniu do przetestowania ponownie poziomu 1,0500.聽

殴r贸d艂o: xStation5

US100 zaliczy艂 pot臋偶ny spadek w poniedzia艂ek po wyj艣ciu na 艣wiat nowego modeli AI z Chin DeepSeek. US100 odbi艂 jednak wyra藕nie i obecnie mocno odrabia straty. Teoretycznie dzisiejsza decyzja Fed nie powinna zaszkodzi膰 kontynuacji o偶ywienia, aczkolwiek jasne stwierdzenie, 偶e stopy procentowe mog膮 nie spa艣膰 przez wiele miesi臋cy, mo偶e przywr贸ci膰 spadki. Warto jednak pami臋ta膰, 偶e z perspektywy kontraktu US100 kluczowe b臋d膮 wyniki sp贸艂ek po dzisiejszej sesji. Dzisiaj poznamy wyniki Microsoftu, Mety, Tesli oraz IBM, kt贸re poka偶膮, czy wysokie wyceny indeks贸w s膮 uzasadnione.聽

殴r贸d艂o: xStation5