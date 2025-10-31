⏬EURUSD najniżej od początku sierpnia

-
EURUSD spadło do najniższego poziomu od początku sierpnia i zmierza w kierunku 1.1500.
Główną przyczyną jest umacniający się Dolar (USD) w związku ze spadkiem prawdopodobieństwa grudniowej obniżki stóp przez Fed z 90% do 60%
Dalsze umocnienie Dolara może nastąpić, jeśli przyszłotygodniowe dane z USA (ISM, ADP) okażą się pozytywne.
Pojawiły się pewne sygnały, że EBC może być bardziej elastyczny i zdecydować się na cięcia w przyszłym roku, jeśli gospodarka będzie słaba
Dolar szykuje się do pozytywnego zamknięcia nie tylko tego tygodnia, ale również miesiąca. Para EURUSD wybija dzisiaj lokalne dołki z połowy miesiąca i zmierza w kierunku poziomu 1,1500 wobec zmniejszających się szans na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dolar umacnia się dzisiaj do każdej waluty w G10.
Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA zmniejszyło się sprzed ostatniej decyzji Fedu z okolic 90% do poziomu niemal 60%. Jeśli dane w przyszłym tygodniu w postaci indeksów ISM czy raportu ADP wypadłyby pozytywnie, może to zwiększyć pewność Fedu, co do stanu amerykańskiej gospodarki i doprowadzić do dalszego umocnienia dolara.
Oczekiwania na cięcia ze strony Fed zmniejszyły się. Rynek widzi teraz spadki stóp procentowych do końca tego cyklu do okolic 3,0%, biorąc pod uwagę stopę efektywną (3,25% dla górnego pułapu). Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
EURUSD spada dzisiaj poniżej poziomu 1,1530, przebijając się przez wsparcie z połowy miesiąca. Jeszcze 3 sesję temu para znajdowała się bliżej poziomu 1,17, natomiast obecnie wydaje się, że poziom 1,1500 znajduje się na wyciągnięcie ręki. Źródło: xStation5
