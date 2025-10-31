czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
16:20 · 31 października 2025

⏬EURUSD najniżej od początku sierpnia

Najważniejsze wnioski
EUR/USD
Forex
-
-
Najważniejsze wnioski

  • EURUSD spadło do najniższego poziomu od początku sierpnia i zmierza w kierunku 1.1500.

  • Główną przyczyną jest umacniający się Dolar (USD) w związku ze spadkiem prawdopodobieństwa grudniowej obniżki stóp przez Fed z 90% do 60%

  • Dalsze umocnienie Dolara może nastąpić, jeśli przyszłotygodniowe dane z USA (ISM, ADP) okażą się pozytywne.

  • Pojawiły się pewne sygnały, że EBC może być bardziej elastyczny i zdecydować się na cięcia w przyszłym roku, jeśli gospodarka będzie słaba

Dolar szykuje się do pozytywnego zamknięcia nie tylko tego tygodnia, ale również miesiąca. Para EURUSD wybija dzisiaj lokalne dołki z połowy miesiąca i zmierza w kierunku poziomu 1,1500 wobec zmniejszających się szans na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dolar umacnia się dzisiaj do każdej waluty w G10. 

Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA zmniejszyło się sprzed ostatniej decyzji Fedu z okolic 90% do poziomu niemal 60%. Jeśli dane w przyszłym tygodniu w postaci indeksów ISM czy raportu ADP wypadłyby pozytywnie, może to zwiększyć pewność Fedu, co do stanu amerykańskiej gospodarki i doprowadzić do dalszego umocnienia dolara.

 

Oczekiwania na cięcia ze strony Fed zmniejszyły się. Rynek widzi teraz spadki stóp procentowych do końca tego cyklu do okolic 3,0%, biorąc pod uwagę stopę efektywną (3,25% dla górnego pułapu). Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

 

EURUSD spada dzisiaj poniżej poziomu 1,1530, przebijając się przez wsparcie z połowy miesiąca. Jeszcze 3 sesję temu para znajdowała się bliżej poziomu 1,17, natomiast obecnie wydaje się, że poziom 1,1500 znajduje się na wyciągnięcie ręki. Źródło: xStation5

