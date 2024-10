⏬EURUSD najniżej od połowy sierpnia przed CPI

Dzisiaj o godzinie 14:30 kluczowe dane inflacyjne z USA, która mogą doprowadzić do zwiększonej zmienności na dolarze

Dzisiejszy raport inflacji cen konsumenckich z USA (CPI), który poznamy o godzinie 14:30, będzie najważniejszym odczytem makro tygodnia, który rzuci więcej światła na to, czy naprawdę bardzo solidne dane z USA, obserwowane w ostatnim czasie przełożą się na wyższy odczyt inflacji i nałożą większą presję na złagodzenie ‘gołębiej’ komunikacji z Fed. Wall Street przed raportem notowane jest w okolicach historycznych maksimów, a byki nie przestraszył umacniający się dolar i 10-letnie rentowności, które wzrosły do 4.09%, odbijając o blisko 46 pb od wrześniowych minimów.

Raport zdecydowanie powyżej prognoz może poważnie umocnić dolara i doprowadzić do kolejnej fali wzrostu rentowności, uprawdopodobniające co najwyżej jedną obniżkę stóp w tym roku. Z kolei CPI poniżej, lub zgodna z prognozą może upewnić rynek, że Fed nie będzie zmuszony do zmian komunikacji (przynajmniej na tym etapie), a presja cenowa w gospodarce spada. Czy Fed zostanie zmuszony do wycofania się z zapowiedzi ‘agresywnego cyklu’ obniżek?

Czego oczekiwać po dzisiejszym raporcie?

Inflacja CPI ma spaść do poziomu 2,3% r/r przy poprzednim poziomie 2,5% r/r. Za spadek mają odpowiadać przede wszystkim niższe koszty energii

W ujęciu miesięcznym oczekuje się odczytu na poziomie 0,1% m/m, przy poprzednim wzroście na poziomie 0,2% m/m

Inflacja bazowa, która jest bardziej kluczowa z perspektywy Fed, ma utrzymać się na poziomie 3,2% r/r, zgodnie z poprzednim odczytem

W ujęciu miesięcznym wzrost ma wynieść 0,2% m/m, nieco niżej od poprzedniego odczytu na poziomie 0,3% m/m. Wzrost rzędu 0,2% w ujęciu miesięcznym jest zgodny z dojściem do celu inflacyjnego w terminie prognozy

Warto zwrócić uwagę na to, że spadek cen samochodów wyraźnie spowolnił w ostatnim czasie, dlatego wpływ ich cen najprawdopodobniej będzie marginalny. W ostatnich odczytach ceny samochodów i części w znaczący sposób wpływały na ograniczenie inflacji

Wciąż jednym z głównych motorów napędowych dla inflacji pozostanie inflacja czynszowa i podwyższone ceny w hotelach

Wyższe płace również są jednym z czynników, który wskazuje na utrzymanie inflacji bazowej na wysokim poziomie

Ceny paliw wyraźnie spadły, co prawdopodobnie doprowadzi do spadku inflacji. Subindeks cenowy z sektora usług pozostał względnie bez zmian w ostatnich odczytach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Spadek cen samochodów wyraźnie spowolnił. Chociaż dezinflacja w ujęciu rocznym jest widoczna, to jednak w ujęciu miesięcznym nie jest wykluczony wzrost cen. To wskazuje na utrzymanie presji cen bazowych. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflacja czynszowa odbiła w ostatnim czasie, choć 18 miesięczny wskaźnik wyprzedzający w postaci cen Case Shiller wskazywał, że inflacja czynszowa powinna spadać jeszcze w perspektywie kilku miesięcy. Inflacja czynszowa to jeden z głównych czynników dla ogólnej i bazowej inflacji. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Dlaczego inflacja jest ważna dla Fed?

Ostatnie wypowiedzi członków Fed sugerują, że mimo ostatniego wzrostu cen ropy i mocnych danych z rynku pracy, w Rezerwie Federalnej panuje konsensus co do tego, że presja cenowa jednak jest pod kontrolą i znajduje się wciąż na dobrej ścieżce do 2% celu.

Z drugiej strony wczorajsze minutes pokazały, iż decyzja o cięciu 50 pb we wrześniu nie była oczywista, przez co potencjalnie wyższy, od prognoz raport może w ocenie rynków niemal wykluczyć perspektywę cięć o więcej, niż 25 pb w tym roku.

Wciąż silniejsze dane z rynku pracy, płac, czy PKB nie są ‘gwarantem’ wyższej inflacji, ponieważ preferowana przez konsumentów alokacja kapitału mogła ulec zmianie (odbudowa wciąż relatywnie niskich oszczędności gospodarstw domowych, po fali inflacji)

EURUSD (interwał D1)

Para osłabiła się i spadła poniżej kluczowego, długoterminowego wsparcia na poziomie EMA200, w okolicach 1.095. Z drugiej strony jednak RSI pokazuje rekordowy poziom wyprzedania, a w ostatnich kwartałach eurodolar wielokrotnie osuwał się poniżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej, w odpowiedzi na niezdecydowanie rynku. Niepokojąco dla pary wygląda jednak formacja podwójnego szczytu, zwłaszcza w kontekście ostatnich, słabych publikacji ze strefy euro.

Źródło: xStation5