EURUSD nieznacznie odbija przed PCE z USA 🗽

Wall Street czeka na kluczowe dane o inflacji z USA o 14:30 🏛️

Rynki finansowe nie przeżywają łatwego tygodnia. Poprawa danych gospodarczych w USA oraz wyczerpanie potencjału spółek z sektora AI ciąży głównym indeksom na Wall Street, jednocześnie wspierając dolara, który notuje najlepszy tydzień od dwóch miesięcy. Dziś po południu opublikowana zostanie również kluczowa publikacja: PCE. Choć wskaźnik ten stracił nieco na znaczeniu na rzecz danych z rynku pracy, może on wnieść nowe wątpliwości co do dalszych kroków Fed.

Mimo że Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych w zeszłym tygodniu z powodu pogorszenia sytuacji na rynku pracy, konieczne jest monitorowanie ewolucji inflacji, zanim Fed zdecyduje się na bardziej agresywny cykl luzowania. Dzisiejsze popołudniowe dane o PCE, czyli preferowanej przez Fed miary trendów cenowych, będą miały kluczowe znaczenie.

Oczekuje się, że dane pokażą niewielkie odbicie dynamiki cen w sierpniu, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego poziomu inflacji rocznej. PCE wykazuje wolniejsze zmiany niż CPI (Indeks Cen Konsumenckich), gdyż uwzględnia skłonność konsumentów do zastępowania droższych dóbr tańszymi. Ponadto obejmuje szerszy zakres wydatków.

Czym różni się PCE od inflacji?

Analizując znaczenie PCE, warto zrozumieć jego różnice względem CPI. CPI odzwierciedla wyłącznie to, co konsumenci płacą z własnej kieszeni, podczas gdy PCE obejmuje wszystkie dobra i usługi konsumowane w kraju, niezależnie od tego, czy zostały zakupione przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, czy rząd.

Stosowane są także odmienne metody wyliczeń i wagi. CPI bazuje na stałym koszyku aktualizowanym co dwa lata, co ogranicza uwzględnianie nowych produktów i zmian cen. PCE natomiast pozwala na comiesięczne substytucje w zależności od relatywnych cen – np. przechodzenie z wołowiny na kurczaka, gdy wołowina drożeje.

Źródło: US BLS, Macrobond, XTB Research

Dlatego PCE zwykle rośnie wolniej, choć różnica ta nie jest duża. PCE nadaje także mniejszą wagę kategoriom, których ceny rosną szybciej. Przykładem jest mieszkalnictwo, które stanowi obecnie 33% koszyka CPI, ale tylko 15% PCE. W efekcie CPI zwykle wypada wyżej niż PCE, co obserwujemy również teraz.

Istnieją też różnice metodologiczne w wyliczaniu cen niektórych usług, np. biletów lotniczych. CPI opiera się na stałej liczbie tras, podczas gdy PCE wykorzystuje dane o rzeczywistych wydatkach pasażerów i przelecianych milach.

Czego dziś oczekiwać?

Jeśli PCE będzie dalej rosnąć, może to ostudzić zapał przedstawicieli Fed. Stabilny lub słabszy odczyt mógłby natomiast uzasadnić dwie obniżki stóp do końca roku. Obecnie, według Fed Watch, prawdopodobieństwo cięcia stóp w październiku wynosi 87%, a w grudniu 58%. Jednak w przypadku wyższych odczytów, scenariusz może się diametralnie zmienić:

Core PCE r/r: +2,9% (bez zmian względem lipca)

Core PCE m/m: +0,2% (poniżej lipcowego +0,3%)

PCE r/r: +2,7% (więcej niż +2,6% w lipcu)

PCE m/m: +0,3% (więcej niż +0,2% w lipcu)

Dane te pojawiają się po niespodziewanie mocno zrewidowanym odczycie PKB opublikowanym w czwartek. Gospodarka USA urosła w II kwartale w tempie rocznym 3,8%, wobec wcześniejszej prognozy +3,3%, po tym jak w I kwartale odnotowano spadek o -0,5%. Tamten spadek wynikał z napływu importu przed zmianami taryf zapowiedzianymi przez Donalda Trumpa – efekt, który w ostatnich miesiącach wygasł wraz z normalizacją przepływów handlowych.

Wobec silnego wzrostu gospodarczego uwaga Fed skupia się na inflacji i słabości rynku pracy. Cła pozostają ryzykiem, ale jak dotąd nie wywołały oczekiwanego szoku inflacyjnego, choć Trump zapowiada kolejne środki – m.in. dotyczące leków, mebli i ciężarówek. Do tego dochodzą czynniki takie jak obniżki stóp, słabszy dolar czy polityka migracyjna, które również wpływają na ceny.

Wczoraj Donald Trump stwierdził, że cięcia stóp Fed powinny być scenariuszem bazowym „nawet przy świetnych danych gospodarczych”, co może sugerować, że choć w tym roku Fed będzie ostrożniejszy wobec inflacji, przyszły rok może wyglądać zupełnie inaczej. Nowy przewodniczący Fed mianowany przez Trumpa mógłby realizować bardziej gołębią politykę, nastawioną na obniżanie kosztów obsługi długu. W długim terminie mocne dane gospodarcze z USA zwykle wspierają wzrosty na rynku akcji.

Oczekiwania rynkowe

Każde odchylenie od prognoz będzie miało konsekwencje dla rynków finansowych. Kluczowy będzie przede wszystkim odczyt miesięcznej dynamiki Core PCE. Wzrost z 0,3% do 0,4% prawdopodobnie negatywnie odbije się na indeksach na Wall Street, szczególnie na spółkach technologicznych i małych spółkach, gdzie korekty mogą przekroczyć 1% w ciągu jednego dnia. Z kolei złoto i srebro mogą kontynuować długoterminowy trend wzrostowy, a dolar utrzymać siłę, jaką obserwujemy w ostatnich dniach. Widać dziś, że EURUSD próbuje odbić po wczorajszej wyprzedaży.

Uwagę należy również skierować na rentowności obligacji. Wyższe oczekiwania inflacyjne, ograniczające zdolność Fed do cięć stóp, mogą prowadzić do istotnego wzrostu rentowności długu. Z drugiej strony, jeśli dane o PCE okażą się słabsze od prognoz, spodziewamy się odbicia na rynku akcji, z możliwością wzrostu US500 powyżej poziomu 6700 pkt.

Źródło: xStation5