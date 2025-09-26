IBM liderem przełomu kwantowego. Inwestorzy dostrzegają potencjał

IBM systematycznie umacnia swoją pozycję jako jeden z czołowych innowatorów w dziedzinie nowoczesnych technologii, ze szczególnym naciskiem na rozwój komputerów kwantowych oraz sztucznej inteligencji. Firma od dłuższego czasu inwestuje w badania i rozwój, tworząc zaawansowane rozwiązania, które mogą diametralnie zmienić sposób przetwarzania danych oraz podejmowania decyzji w różnych sektorach gospodarki. W ostatnim czasie IBM zwrócił na siebie uwagę dzięki współpracy z bankiem HSBC, która zaowocowała istotnym przełomem w praktycznym zastosowaniu technologii kwantowych w biznesie. Wykorzystując kwantowy procesor IBM Heron, udało się zwiększyć precyzję prognoz na rynku obligacji korporacyjnych o 34% względem tradycyjnych, klasycznych metod analitycznych. Przeprowadzony test, który objął analizę ponad miliona zapytań dotyczących kilku tysięcy obligacji, stanowi jeden z pierwszych konkretnych przykładów użycia komputerów kwantowych w sektorze finansowym, pokazując ich realne korzyści w zarządzaniu ryzykiem i optymalizacji inwestycji.
W ramach swojej długoterminowej strategii IBM realizuje ambitny plan rozwoju komputerów kwantowych, zakładający stworzenie do 2029 roku w pełni funkcjonalnego komputera kwantowego odpornego na błędy, zwanego „Starling”. Ten system ma oferować przełomową stabilność i moc obliczeniową, umożliwiając wykonywanie złożonych operacji kwantowych w warunkach minimalizujących wpływ błędów, które do tej pory były główną przeszkodą w praktycznym wykorzystaniu tej technologii. W kolejnych etapach firma planuje do 2033 roku uruchomienie systemu „Bluejay” wyposażonego w około 2 tysiące logicznych kubitów. Ten potężny komputer kwantowy pozwoli na realizację ogromnej liczby operacji kwantowych, otwierając nowe możliwości niedostępne dla klasycznych technologii. W realizacji tych celów kluczowe są nowatorskie procesory kwantowe, modułowa architektura Quantum System Two oraz zaawansowane metody korekcji błędów, które znacznie poprawiają niezawodność obliczeń. IBM inwestuje również w rozbudowę globalnej sieci centrów kwantowych, w tym w nowe placówki w Hiszpanii i Indiach, aby zapewnić solidne zaplecze badawcze i technologiczne.
W ramach swojej strategii inwestycyjnej IBM planuje przeznaczyć na rozwój technologii kwantowych i sztucznej inteligencji aż 150 miliardów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat. Tak ogromne nakłady finansowe świadczą o silnym zaangażowaniu firmy w utrzymanie i umocnienie pozycji lidera w sektorze innowacyjnych technologii. Ponadto IBM bierze udział w dużych projektach infrastrukturalnych, takich jak modernizacja systemu kontroli ruchu lotniczego FAA w USA, co dodatkowo podkreśla skalę i znaczenie realizowanych przedsięwzięć. Po publikacji wyników testu z HSBC, wartość akcji IBM znacząco wzrosła, a analitycy wskazują spółkę jako wyraźnego lidera w dziedzinie komputerów kwantowych, podkreślając jej rosnący potencjał zarówno technologiczny, jak i rynkowy.
Stopy zwrotu akcji IBM w ostatnich miesiącach nieznacznie przewyższają wyniki szerokiego rynku reprezentowanego przez indeksy US100 i US500. Choć przewaga nie jest wyraźna, można zauważyć, że inwestorzy pozytywnie reagują na ogłaszane przez spółkę postępy w rozwoju komputerów kwantowych oraz ambitne plany inwestycyjne. Wzrost zainteresowania akcjami sugeruje rosnące zaufanie rynku do długoterminowej strategii IBM i jej potencjału w sektorze zaawansowanych technologii.
