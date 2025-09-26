PILNE: EURUSD z mieszaną reakcją po odczycie danych PCE

US PCE (sierpień) Odczyty bazowe:

M/M: 0,2% (prognoza Bloomberga 0,2%, poprzednio 0,3%, rewizja 0,2%)

R/R: 2,9% (prognoza Bloomberga 2,9%, poprzednio 2,9%). Odczyty podstawowe:

M/M: 0,3% (prognoza Bloomberga 0,3%, poprzednio 0,2%)

R/R: 2,7% (prognoza Bloomberga 2,7%, poprzednio 2,6%) W sierpniu amerykańskie gospodarstwa domowe odnotowały stały wzrost dochodów – dochody osobiste i dochody rozporządzalne wzrosły o 0,4% – głównie dzięki wyższym wynagrodzeniom i transferom, podczas gdy wydatki wzrosły szybciej (+0,6%), dzieląc się między usługi (+77,2 mld USD) i towary (+52,0 mld USD). Ponieważ wydatki wzrosły bardziej niż dochody, stopa oszczędności spadła do 4,6% (1,06 bln USD), co oznacza, że konsumenci wykorzystali oszczędności do sfinansowania zakupów. Odczyty inflacji PCE z USA wypadły zgodnie z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg, dlatego też reakcja na parze EURUSD była ograniczona w pierwszych chwilach po odczycie. Co więcej, taki odczyt wydaję się nie zmieniać zbytnio perspektyw dotyczących zmian politycznych FED względem tego co rynek już zakładał. Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.