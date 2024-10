➡️EURUSD odrabia straty przed PCE

Bazowa inflacja PCE (14:30) może zadecydować o wielkości kolejnej obniżki

Chociaż do kolejnej decyzji Fed pozostał ponad miesiąc i wcześniej poznamy nazwisko nowego prezydenta USA, to jednak dzisiejsze dane mogą zwiększyć lub zmniejszyć oczekiwania rynku, co do wielkości kolejnego ruchu stóp procentowych. Oczekiwania przed dzisiejszym odczytem inflacji PCE - najważniejsze dla Fed miary inflacji w gospodarce są dosyć mieszane. Z pewnością zaskoczenie niższym odczytem mogłoby osłabić dolara i rentowności. Na ten moment oczekiwania na kolejną dużą obniżkę uległy zmniejszeniu: rynek wycenia 48% prawdopodobieństwo na taki ruch, choć wcześniej w tym tygodniu było to nawet powyżej 60%.

O czym trzeba pamiętać przed dzisiejszym odczytem?

Dla indeksów z Wall Street bardziej niebezpieczny wydaje się wyższy, od prognoz odczyt PCE, który po pierwsze może prowadzić do większej ostrożności Fed, co do obecnie agresywnej skali luzowania polityki monetarnej i sugerować, że Powell mógł ‘pomylić się’, luzując politykę zbyt wcześnie.

Najkorzystniejszy wydaje się odczyt nieznacznie niższy, lub zgodny z prognozą, który sugerowałby, że Fed ‘nie mylił się’ co do gołębiego pivotu, a inflacja spadnie, zgodnie z oczekiwaniami Rezerwy Federalnej. Poza samą inflacją, rynek zwróci uwagę na wydatki i dochody Amerykanów, gdzie bazowe oczekiwania rynku sugerują wyższe dochody, ale wciąż niższą konsumpcję, podczas gdy rynek pracy wysyła oznaki ochłodzenia.

Powolnej odbudowie ulec ma także stopa oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych, a rynek utrzymanie dynamiki wyższych wynagrodzeń i niższych wydatków może uznać za sygnały uprawdopodabniające ‘miękkie lądowanie’.

Oczekiwania rynkowe:

Inflacja PCE za sierpień ma wzrosnąć o 2,3% r/r, czyli wolniej niż w lipcu na poziomie 2,5% r/r

Miesięcznie ma to być wzrost na poziomie 0,1% m/m, przy poprzednim poziomie 0,2% m/m. Poziom 0,2% m/m jest zgodny z osiągnięciem celu inflacyjnego w terminie prognozy

Inflacja bazowa PCE ma jednak zaliczyć odbicie do poziomu 2,7% r/r, przy poprzednim odczycie na poziomie 2,6% r/r

Miesięcznie bazowa ma wzrosnąć o 0,2% m/m, zgodnie z poprzednim odczytem oraz pożądaną przez Fed dynamiką inflacji

Wydatki konsumpcyjne mają zaliczyć wzrost na poziomie 0,3% m/m, przy poprzednim poziomie 0,5% m/m w lipcu. Bloomberg Economics wskazuje jednak na zdecydowanie niższy odczyt rzędu 0,1% m/m.

Zarobki mają z kolei wzrosnąć o 0,4% m/m, przy poprzedniej dynamice 0,3% m/m. BE wskazuje jednak na możliwe przyspieszenie o 0,5% m/m

Prognozy sugerują, że sytuacja konsumentów ma być wziąż dobra, ale wstrzymują się oni z większą konsumpcją, biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą przyszłości.

Jeśli dzisiejsze dane pokażą, że wydatki rosną mniej niż poprzednio, a zarobki mocniej (wyższa stopa oszczędności), będzie to oznaczało, że Fed podjął właściwą decyzję o większej obniżce stóp procentowych.

Inflacja bazowa PCE spadła dosyć mocno w ostatnich miesiącach w porównaniu do inflacji bazowej CPI. Źródło: Macrobond, XTB

Wykres EURUSD (D1, M15)

W średnim terminie głównym poziomem oporu dla EURUSD jest poziom 1.13, gdzie znajdują się lokalne szczyty z lipca 2023 roku.

Źródło: xStation5

EURUSD odbił się dziś od dolnego ograniczenia krótkoterminowego kanału, po tym jak para zdyskontowała słabsze dane z gospodarki Niemiec. Niższe, od prognoz PCE mogłoby pchnąć eurodolara ponownie powyżej 1.12.

Źródło: xStation5