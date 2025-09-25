EURUSD pod presją 📌Goolsbee i Schmid z Fed komentują politykę monetarną

Bankierzy z Fed Goolsbee i Schmid komentowali dziś sytuację w amerykańskiej gospodarce i polityce Fed. Oto ich komentarze. Schmid z Fed Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Obniżka o ćwierć punktu procentowego była rozsądnym posunięciem z punktu widzenia zarządzania ryzykiem.

Inflacja wciąż pozostaje zbyt wysoka, a rynek pracy pozostaje zrównoważony.

Rola Fed w nadzorze bankowym jest istotna dla szerszej misji banku centralnego.

W przyszłości decyzje dotyczące polityki pieniężnej będą zależne od napływających danych.

Polityka Fed jest obecnie lekko restrykcyjna – i to właściwe miejsce, w którym powinniśmy się znajdować.

Inflacja nadal jest zbyt wysoka, a obecny rynek pracy w dużej mierze pozostaje w równowadze.

Najnowsze dane wskazują na rosnące ryzyka dla rynku pracy.

Obniżka stóp była właściwa, aby zrównoważyć ryzyka dla rynku pracy.

Obecnie Fed jest blisko realizacji swoich mandatów, ale polityka musi patrzeć w przyszłość. Goolsbee z Fed Wciąż jestem zasadniczo optymistą, że znajdujemy się na „złotej ścieżce”, z inflacją zmierzającą w dół.

W krótkim terminie najbardziej niepokojące jest ryzyko trwałego wzrostu inflacji.

Adaptacja AI przez przedsiębiorstwa nie była tak duża, jak się powszechnie sądzi.

Historycznie rzecz biorąc, krótkotrwałe lub ograniczone zamknięcie rządu nie ma trwałego wpływu na gospodarkę.

Niektóre miary rynku pracy wskazują na większą stabilność.

Rynek pracy łagodnie się ochładza.

Jeśli rząd może mówić bankowi centralnemu, co ma robić ze stopami, inflacja rośnie.

Stopy mogą spaść dalej, jeśli ryzyko stagflacji zniknie.

Widzę „dziwne otoczenie” z ryzykami zarówno dla zatrudnienia, jak i inflacji.

Stopy mogą jeszcze mocno spaść, jeśli inflacja będzie zmierzać w kierunku 2%, ale jestem ostrożny wobec zbyt szybkiego cięcia stóp na zapas.

Poleganie na tym, że inflacja okaże się przejściowa, budzi mój niepokój.

Mam pewien dyskomfort wobec zbyt szybkiego cięcia stóp wyłącznie na podstawie spowolnienia danych z rynku pracy.

Rynek pracy zdaje się ochładzać, a inflacja rośnie Źródło: xStation5

