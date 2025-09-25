czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Kakao spada 2% poniżej 7000 USD za tonę na fali opadów w Afryce 📉

18:37 25 września 2025

Ceny kakao (COCOA) spadły o ponad 40% od szczytu z 2024 roku, kiedy notowania zbliżyły się do poziomu niemal 13 000 USD za tonę. Obecnie handel odbywa się poniżej kluczowej, psychologicznej i technicznej bariery 7 000 USD za tonę i dziś kontrakty na ICE spadają blisko 2%.

  • Spadek nastąpił w związku z poprawą prognoz podaży i słabnącym popytem, co odwróciło ubiegłoroczną hossę wywołaną suszą, chorobami upraw oraz słabymi zbiorami w Afryce Zachodniej.
  • Wyższe opady deszczu i kwitnienie drzew kakaowca na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie wspierają prognozy produkcji, łagodząc obawy o niedobory.
  • Afryka Zachodnia, odpowiedzialna za 70% światowej produkcji kakao, prawdopodobnie odnotuje odbicie zbiorów po ubiegłorocznym załamaniu spowodowanym ekstremalnymi warunkami pogodowymi i chorobami roślin.
  • Wysokie ceny kakao w połączeniu z amerykańskimi cłami na czekoladę mogą dodatkowo osłabić popyt konsumencki.
  • Analitycy postrzegają to jako kolejny czynnik, ciążący cenom w perspektywie 2025 roku. Rosnąca produkcja w tym roku znacząco zwiększy podaż, co pomoże skorygować nierównowagę, która windowała ceny w 2024 roku.
  • Rabobank prognozuje istotną nadwyżkę w sezonie 2025/26, przy wzrostach produkcji w Ekwadorze, Brazylii, Peru, Nigerii i Kamerunie, a także przy odbudowie podaży w Afryce Zachodniej.
  • Ograniczone ryzyka podażowe na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie powinny utrzymać ceny powyżej 3 000 USD za tonę, nawet w scenariuszu spadkowym.

Patrząc na wykres kakao, można dostrzec formację głowy z ramionami, przy czym ceny kontraktów terminowych znajdują się obecnie w rejonie potencjalnej „linii szyi” tej formacji. W ślad za lepszą równowagą rynku w przyszłym roku, ceny kakao będą stopniowo zmierzać w dół w krótkim i średnim terminie, mimo możliwych, krótkotrwałych odbić.

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

 

Źródło: xStation5

 

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

26.09.2025
19:53

Podsumowanie dnia: PCE nie zmienia oczekiwań rynkowych; srebro zyskuje 3,00%

Amerykańskie indeksy kończą dzień na niewielkim plusie zyskując po raporcie PCE zgodnym z oczekiwaniami. US500 zyskuje +0,50%, US100 +0,25%, a US2000...

 18:50

Oracle ma być jednym z udziałowców TikTok-a 🔎

TikTok U.S. wyceniony na ok. 14 mld USD Grupa inwestorów (Oracle, Silver Lake i MGX z Abu Zab) ma kontrolować 45% udziałów w spółce Oracle...

 18:30

Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (26.09.2025)

W nadchodzącym tygodniu poznamy interesujące dane dla Fed, czyli raporty z rynku pracy oraz ISM. Dodatkowo decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację