Kakao spada 2% poniżej 7000 USD za tonę na fali opadów w Afryce 📉

Ceny kakao (COCOA) spadły o ponad 40% od szczytu z 2024 roku, kiedy notowania zbliżyły się do poziomu niemal 13 000 USD za tonę. Obecnie handel odbywa się poniżej kluczowej, psychologicznej i technicznej bariery 7 000 USD za tonę i dziś kontrakty na ICE spadają blisko 2%. Spadek nastąpił w związku z poprawą prognoz podaży i słabnącym popytem, co odwróciło ubiegłoroczną hossę wywołaną suszą, chorobami upraw oraz słabymi zbiorami w Afryce Zachodniej.

Wyższe opady deszczu i kwitnienie drzew kakaowca na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie wspierają prognozy produkcji, łagodząc obawy o niedobory.

Afryka Zachodnia, odpowiedzialna za 70% światowej produkcji kakao, prawdopodobnie odnotuje odbicie zbiorów po ubiegłorocznym załamaniu spowodowanym ekstremalnymi warunkami pogodowymi i chorobami roślin.

Wysokie ceny kakao w połączeniu z amerykańskimi cłami na czekoladę mogą dodatkowo osłabić popyt konsumencki.

Analitycy postrzegają to jako kolejny czynnik, ciążący cenom w perspektywie 2025 roku. Rosnąca produkcja w tym roku znacząco zwiększy podaż, co pomoże skorygować nierównowagę, która windowała ceny w 2024 roku.

Rabobank prognozuje istotną nadwyżkę w sezonie 2025/26, przy wzrostach produkcji w Ekwadorze, Brazylii, Peru, Nigerii i Kamerunie, a także przy odbudowie podaży w Afryce Zachodniej.

Ograniczone ryzyka podażowe na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie powinny utrzymać ceny powyżej 3 000 USD za tonę, nawet w scenariuszu spadkowym. Patrząc na wykres kakao, można dostrzec formację głowy z ramionami, przy czym ceny kontraktów terminowych znajdują się obecnie w rejonie potencjalnej „linii szyi” tej formacji. W ślad za lepszą równowagą rynku w przyszłym roku, ceny kakao będą stopniowo zmierzać w dół w krótkim i średnim terminie, mimo możliwych, krótkotrwałych odbić. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

