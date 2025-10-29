⏬EURUSD poniżej 1,1600 po Fed

Najważniejsze wnioski Dolar zyskuje po słowach Powella na temat grudniowego posiedzenia Fed

Fed był pewny obecnej obniżki, ale niektórzy członkowie nie widzą potrzeby w cięciu w grudniu

Fed będzie reagował na dane

W trakcie konferencji prasowej Powell wskazał, że dyskusja między członkami FOMC była dosyć mocna i widoczne były spore różnice w zdaniach. Powell podkreślił, że decyzja dotyczące grudniowej decyzji nie jest przesądzona. Choć samo oświadczenie mogłoby wydawać się gołębie, w szczególności przy decyzji o końcu QT, niepewność co do grudniowego posiedzenia powoduje umocnienie dla dolara. Rynek wskazuje obecnie, że prawdopodobieństwo dla obniżki w grudniu spada nawet do 70%, choć wcześniej wynosiło 90%. EURUSD (M15) Po podważeniu przez Powella obniżki na kolejnym, grudniowym posiedzeniu, rynki przyjęły bardziej zachowawcze stanowisko. Na rynku akcji obserwujemy wyprzedaż w przedziale 0,50-1,00 na głównych indeksach, a dolar mocno zyskuje. Para EURUSD traci 0,50% i powraca poniżej poziomu 1,1600.



