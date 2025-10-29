Podsumowanie dnia - Powell umacnia dolara. Pora na wyniki Big Techów

Fed zdecydował się na cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75-4,00%, czyli zgodnie z oczekiwaniami rynku.

Powell wskazuje w trakcie konferencji, że grudniowa decyzja nie jest pewna, a zdania wśród członków FOMC są mocno podzielone. EURUSD cofnął się po tej informacji poniżej 1,1600

Uwaga rynków akcji powraca teraz na Wall Street, gdzie po zamknięciu sesji kasowej swoje wyniki kwartalne zaprezentuje Alphabet, Microsoft oraz Meta Platforms.

Administracja Trumpa zobowiązała się do przeznaczenia ponad 80 miliardów dolarów na zakup reaktorów jądrowych Westinghouse. Stany Zjednoczone mogą uzyskać około 8% udziałów w spółce po osiągnięciu określonych progów zysków, a debiut giełdowy (IPO) stanie się możliwy, jeśli jej wycena przekroczy 30 miliardów dolarów do 2029 roku.

Akcje Cameco (CCJ.US), drugiego największego producenta uranu na świecie, wzrosły o ponad 20% w ciągu dwóch sesji. Warto przypomnieć, że spółka posiada 49% udziałów w Westinghouse, podczas gdy pozostałe 51% należy do Brookfield Asset Management i Brookfield Renewable Partners.

Po ogłoszeniu informacji notowania spółek uranowych notowanych w USA wzrosły szeroko – Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy i Uranium Royalty Corp zyskały od 5 do 20%.

Nvidia zyskuje 2,70% do 206 USD za akcję. Łączna kapitalizacja spółki przekroczyła po raz pierwszy w historii 5 bilionów USD. Jest to jednocześnie pierwsza spółka w historii powyżej tego magicznego progu.

Zapasy ropy w USA spadają o 6,858 mln brk przy oczekiwaniu wzrostu o 1,2 mln brk oraz przy poprzednim spadku o 0,961 mln brk. Mocny spadek zapasów to efekt wyraźnego spadku importu, niemal o 1 mln brk na dzień i jednocześnie niewielkiego odbicia eksportu.

Bank centralny Kandy postanowił obniżyć stopy procentowe do 2,25% ,co pokrywa się z oczekiwaniami rynku. Gubernator Tiff Macklem, zaznaczył, że ryzyka związane z taryfami dla wzrostu gospodarczego materializują się w realnej gospodarce.

Meta Platforms ( META.US ) opublikuje dzisiaj raport kwartalny za trzeci kwartał 2025 roku finansowego. Motorem wzrostu nadal pozostaje biznes reklamowy spółki. Rynek spodziewa się dwucyfrowych wzrostów zarówno w ujęciu wolumenowym jak i przychodowym. Konsensus FactSet i Bloomberga wskazuje na 49,5 mld USD przychodów kwartalnych.

Alphabet również opublikuje wyniki po zamknięciu sesji kasowej. Rynki prognozują, że spółka osiągnie przychody w przedziale 99,5–99,7 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o około 13 procent rok do roku.

Dla Microsoftu rynek oczekuje przychodów na poziomie około 75,5 miliarda dolarów, z rocznym wzrostem o około 14% i EPS na poziomie 3,66$. Kondycja Copilot i usług chmurowych będzie kluczowa.

Boeing ( BA.US ) traci 3,40% po wynikach kwartalnych, które rozczarowały inwestorów. Poprawa wyników jest gorsza od oczekiwań, ale nie wskazuje to na utratę zdolności operacyjnych. Tempo pozostaje nierówne, jednak fundamenty produkcyjne i portfel zamówień dają podstawy do ostrożnego i umiarkowanego optymizmu. Największą, i negatywną, uwagę przyciągnęła strata w wysokości 4,9 miliarda dolarów związana z opóźnieniem programu samolotu 777X.

Inflacja w Australii wrosła do poziomu 3,5% z poziomu 3,0%, przy oczekiwaniu wzrostu do 3,1% r/r. Wzrost inflacji zmniejsza perspektywę na dalsze obniżki stóp ze strony RBA. AUDUSD utrzymywał się dzisiaj powyżej 0,6600

PKB w Szwecji za Q3 wypada wyżej od oczekiwań na poziomie 2,4% r/r przy oczekiwaniu na poziomie 1,6% r/r oraz przy poprzednim poziomie 1,4% r/r

PKB w Hiszpanii rośnie wolniej od oczekiwań za Q3 na poziomie 2,8% r/r, przy oczekiwaniu 3,0% r/r oraz przy poprzedniej dynamice na poziomie 3,1% r/r. Spowolnienie pokazuje również sprzedaż detaliczna

Zapasy ropy w USA spadają aż o 6,86 mln brk za zeszły tydzień, przy oczekiwaniu minimalnego spadku. Wyraźnie spadają rónież zapasy produktów ropopochodnych. Sumarycznie to największy spadek od stycznia 2024 roku. Spadek zapasów to efekt niskiego importu oraz spadek zapasów produktów to efekt niskiego przerobu ropy

Ropa WTI rośnie dzisiaj o 0,7%, choć po samym raporcie o zapasach odbicie wynosiło ponad 1%

Mocne ożywienie widać również na rynku złota i srebra. Złoto zyskuje dzisiaj 1,0% i balansuje poniżej granicy 4000 USD, natomiast srebro zyskuje ponad 1,3% i notowane jest w okolicach nieco poniżej 48 USD. Wzrosty zostały nieco zredukowane po konferencji Fed

Już od wczoraj obserwujemy mocne zachowanie srebra, które może być powiązane z rekordami miedzi, która przekroczyła 11 tys. USD za sprawą problemów wydobywczych na świecie. Warto zwrócić uwagę, że srebro wydobywane jest m.in. przy okazji wydobycia miedzi