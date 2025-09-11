➡️EURUSD poniżej 1,17 przed CPI z USA

O 14:30 CET poznamy publikację inflacji CPI z USA. Od tych danych zależeć będzie skala obniżki Fed
Dzisiejsze dane CPI za sierpień 2025 roku, które zostaną opublikowane o godzinie 14:30 czasu polskiego, mogą okazać się kluczowe dla kształtowania oczekiwań rynkowych wobec polityki Fed oraz przyszłości pary walutowej EURUSD. Choć do tej pory oczekiwano, że odczyt dzisiejszej inflacji pokaże wyższą presję cenową, to jednak wczorajsze zaskoczenie inflacją PPI powoduje, że istnieje szansa na zaskoczenie niższym odczytem. Jeśli inflacja okaże się być niższa od oczekiwań, będzie szansa na wzrost oczekiwań na większe cięcie ze strony Rezerwy Federalnej.
Oczekiwania przed kluczowym raportem inflacyjnym
Bloomberg Intelligence wskazuje na ryzyko nieco wyższe inflacji CPI za sierpień, co zmniejszyłoby oczekiwania na większe cięcie ze strony Fed. Co ciekawe sam Bloomberg Intelligence wskazuje, że głównym powodem wzrostu nie będą cła, a wyższa presja w sektorze hotelarskim czy wzroście cen biletów lotniczych.
Oczekiwania Bloomberg Intelligence:
- Bazowe CPI miesięczne: +0,33% m/m (vs 0,32% w lipcu)
- Headline CPI miesięczne: +0,37% m/m (vs 0,20% w lipcu)
- Bazowe CPI roczne: 3,1% (bez zmian)
- Headline CPI roczne: wzrost do 3,0% (z 2,7%)
Konsensus rynkowy:
- Bazowe CPI miesięczne: +0,3% m/m
- Headline CPI miesięczny: +0,3% m/m
- Bazowe CPI roczne: 3,1% r/r (bez zmian)
- Headline CPI roczne: 2,9% (wobec 2,7% wcześniej)
Kluczowym aspektem dzisiejszych danych będzie struktura wzrostu cen. W przeciwieństwie do wcześniejszych oczekiwań głównym motorem inflacji nie będą cła handlowe, lecz usługi dyskrecjonalne, szczególnie bilety lotnicze i zakwaterowanie hotelowe. Bloomberg przewiduje wzrost cen biletów lotniczych o 3% miesięcznie oraz koszty noclegów o 2%. To paradoks ekonomiczny - rosnące ceny usług turystycznych zazwyczaj nie występują w słabnącej gospodarce, co może sugerować, że obawy Fed o kondycję ekonomiczną są przesadzone. Jednocześnie ostatnie dane dotyczące indeksu Manheim dla samochodów używanych sugerują, że najprawdopodobniej odbicie cen powinno spowolnić.
Słabnący wpływ ceł, rosnące wyzwania żywnościowe
Wpływ ceł na inflację maleje, co pokazuje spadek wskaźnika pass-through z 0,23 w lipcu do szacowanych 0,21 w sierpniu. W niektórych kategoriach, takich jak główne urządzenia AGD, komputery osobiste, artykuły sportowe czy odzież, analitycy przewidują wręcz deflację.Niemniej Stany Zjednoczone importują coraz więcej żywności, co może wpłynąć na dalsze odbicie inflacji w tej kategorii. Jednym z problemów jest rosnąca cena wołowiny, co może obrazować nam cena CATTLE. Jednocześnie jednak inflację żywnościową będzie obniżać spadek cen jajek.
Implikacje dla polityki Fed
Rynki wyceniają obecnie 100% prawdopodobieństwo cięcia o 25 punktów bazowych, ale jednocześnie widzą też minimalne szanse na cięcie o 50 punktów bazowych. Posiedzenie Fed odbywa się w przyszłym tygodniu w dniach 16 i 17 września. Fed ma zdecydować się na cięcie ze względu na słabość rynku pracy. Zostało to zakomunikowane przez Jerome Powella w trakcie sympozjum ekonomicznego w Jackson Hole, a następnie poznaliśmy kolejny negatywny raport z rynku pracy NFP za sierpień i roczną potężną rewizję zatrudnienia w dół.
Choć rynek pracy powinien determinować większą ilość obniżek w tym roku - wycena niemal 3 pełnych obniżek do końca 2025, to jednak zdaniem Bloomberga, “gorący” odczyt inflacji CPI, a następnie mocny odczyt inflacji PCE na koniec tego miesiąca może spowodować, że będzie to pierwsza i ostatnia inflacja. Warto zauważyć, że inflacja pozostaje cały czas powyżej celu, a oczekuje się, że inflacja bazowa PCE może wynieść 3% za sierpień. Niemniej należy pamiętać, że Fed ma podwójny mandat: stabilizację cen i pełne zatrudnienie. Jeśli istnieje ryzyko znacznego wzrostu stopy bezrobocia, Fed musi zdecydować się na działania
Co z EURUSD?
Warto pamiętać, że 15 minut przed odczytem inflacji CPI, EBC opublikuje decyzję o wysokości stóp procentowych, a 15 minut po odczycie odbędzie się konferencja prasowa Christine Lagarde. Wobec tego ruch na EURUSD po inflacji CPI może być zneutralizowany lub wzmocniony w zależności od wydźwięku decyzji EBC.
W scenariuszu bazowym EURUSD powinien utrzymać się powyżej poziomu 1,1670 w dalszej sekwencji wzrostowej, po ostatniej dwudniowej wyprzedaży. EBC czuje się obecnie komfortowo z poziomem stóp procentowych przy inflacji minimalnie powyżej celu.
Jeśli inflacja wypadłaby jednak zdecydowanie mocniej, na poziomie 3% lub wyżej, w takim wypadku można byłoby oczekiwać głębszego zejścia na parze w kierunku poziomu 1,1600. Mogłoby się okazać, że wrześniowa decyzja o obniżce może być jedyną lub Fed może poczekać do grudnia z kolejnym ruchem.
Scenariusz byczy dla pary zakłada neutralność EBC oraz odczyt inflacji CPI na poziomie 2,8% lub niżej. W takim wypadku powinniśmy nie tylko powrócić w okolice 1,1700, ale również próbować przetestować poziom 1,1800 w dalszej części miesiąca i wybić się na nowe niemal 4 letnie szczyty.
Kluczowe ryzyka strukturalne
Bloomberg ostrzega przed potencjalną stagflacją, gdzie wysoka inflacja współistnieje ze słabnącym rynkiem pracy, zmuszając Fed do niemożliwego wyboru między walką z inflacją a wsparciem zatrudnienia. Dodatkowe ryzyka obejmują niepewność fiskalną w USA z deficytem budżetowym 4,1 biliona dolarów oraz niepewność dotyczącą przyszłości Francji, czy ostatnia sytuacja związana z rosyjskimi dronami nad Polską, która powoduje słabość złotego oraz może doprowadzić do ograniczenia pewności stabilności europejskiej.
