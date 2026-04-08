➡️EURUSD poniżej 1,17 przed Minutes FOMC

Dzisiejsza publikacja minutes FOMC o godzinie 20:00 CET powinna potwierdzić lekko jastrzębi charakter decyzji o utrzymaniu stóp na poziomie 3,50–3,75 proc. z marcowego posiedzenia, mimo umiarkowanego tonu Powella na konferencji prasowej. Minutes powinny pokazać szerokie poparcie w Komitecie dla narracji „bez pośpiechu do cięcia”, podkreślając ryzyka inflacyjne związane z szokiem na rynku ropy po konflikcie na Bliskim Wschodzie. Choć podczas ostatniej konferencji pojawiły się sugestie dotyczące podwyżek, to w tym momencie potencjalne zawieszenie broni może wskazywać, że szok na rynku energii będzie krótkotrwały. Co wiecej, członkowie FOMC wyraźnie wskazywali w oświadczeniu po posiedzeniu, że sam wpływ wojny jest na tym etapie trudny do oceny. Niemniej istnieje przestrzeń do tego, że minutes mogą być odebrane jastrzębio Kluczowe punkty marcowego posiedzenia Marcowe FOMC było określane jako „hawkish hold”: decyzja zgodna z oczekiwaniami, ale z wyraźnym jastrzębim wydźwiękiem: Dot plot pokazał medianę jednej obniżki stóp w 2026 r., ale aż 7 z 19 członków nie widzi potrzeby żadnych cięć. Co więcej, przy obecnej perspektywie inflacji (dwie ważne publikacje w tym tygodniu), szanse na obniżki wyraźnie zmalały, a rynek dostrzegał nawet 20% szans na podwyżkę

Wzrost cen ropy powyżej 100 USD/bbl (wojna w Iranie) skomplikował projekcje inflacyjne. Powell mówił o „niepewności” i potrzebie „przejrzenia przez szok energetyczny”.

Dane makro (solidny wzrost PKB, stabilny rynek pracy) nie wymuszają natychmiastowego luzowania, mimo lekkiego schładzania aktywności. Czego szukać w minutes? Protokół prawdopodobnie rozwinie dyskusję z posiedzenia w kilku kluczowych obszarach: Inflacja i szok energetyczny : Czy większość widzi wzrost cen ropy jako przejściowy „supply shock”, czy ryzyko przeniesienia na inflację bazową i oczekiwania inflacyjne? Więcej jastrzębich głosów o „trwałym ryzyku” wzmocni postrzeganie stóp jako„higher for longer”. Warto jednak pamiętać, że w maju Powell odchodzi ze stanowiska szefa Fed

Balans ryzyk : Minutes pokażą, czy ryzyka dla inflacji dominują nad obawami o spowolnienie: przechylenie w stronę inflacji będzie oznaczało bardziej jastrzębi ton.

Podział w Komitecie : Wskazanie na „kilku uczestników”, którzy widzą potrzebę zacieśnienia w scenariuszu trwałej inflacji powyżej 3% PCE. Warto jednak podkreślić, że większość jastrzębich członków FOMC to członkowie rotujący. Większość członków FOMC jest na ten moment raczej neutralna

Warunki cięć : Wysoka poprzeczka: powrót do dezinflacji musi być trwały, zanim Fed pomyśli o luzowaniu. To może oznaczać, że okazja do cięcia nadarzy się dopiero na koniec tego roku przy mocno sprzyjających warunkach Czy może pojawić się sugestia podwyżki? Bezpośrednich zapowiedzi raczej nie będzie, Fed unika takich mocnych stwierdzeń, choć sam Powell przyznał w trakcie konferencji, że słowa na temat ewentualnych podwyżek w skrajncych scenariuszach padały. Co jednak pokazały oczekiwania? Mediana zakłada jedną obniżkę, ale jastrzębia część FOMC (patrząc na dot plot) sugeruje gotowość do utrzymania stóp dłużej lub nawet podwyżek, jeśli ropa miałąby utrzymać się powyżej 100 dolarów, a płace przyspieszą lub oczekiwania inflacyjne się odkotwiczą.

Minutes mogą zawierać warunkowe sformułowania: „w razie utrwalenia presji inflacyjnej konieczny może być powrót do zacieśnienia” – to wystarczy, by rynek wycenił „opcję podwyżek”. Warto jednak podkreślić, że inflacja powinna pozostać poniżej obecnego poziomu stóp procentowych

Porównanie z konferencją: Powell był wyważony, ale protokół może ujawnić szersze jastrzębie dyskusje „za kulisami”. Wpływ na dolara – scenariusze reakcji Dolar amerykański znalazł się pod presją wobec osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni między Iranem oraz USA. Niemniej istnieje przestrzeń do odzyskania części wartości w przypadku wyraźnie jastrzębich komentarzy w zapisach rozmów podczas ostatniego posiedzenia FOMC. EURUSD wzrósł dzisiaj w okolice poziomu 1,1700, ale obecnie wyraźnie się cofa i istnieje szansa na cofnięcie się poniżej 1,1650. Niemniej, jeśli w minutes pojawiłyby się przesłanki, że obecny szok naftowy jest jedynie przejściowy i inflacja powróci do szybkich spadków, wtedy EURUSD powinien powrócić powyżej 1,1700. Dodatkowe wsparcie dla USD: Warto wspomnieć, że dolar wciąż posiada status bezpiecznej przystani. Ostatnie informacje o kontynuacji ataków mogą doprowadzić do ograniczenia słabości dolara.

Rynek może zmniejszyć oczekiwania na powrót do cięć stóp procentowych

