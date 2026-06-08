Ceny złota: czy spadek ceny złota to okazja?

Obecna sytuacja na rynku metali szlachetnych wywołuje spore poruszenie wśród inwestorów na całym świecie. Obserwowany w ostatnich dniach wyraźny spadek ceny złota skłania wielu ekspertów do zadania pytania o dalsze perspektywy tego kruszcu. Sprawdzamy, jak obecne ceny złota wpływają na globalne rynki oraz pozycję Narodowego Banku Polskiego.

Sytuacja na rynku metali szlachetnych

Rynek metali szlachetnych, a w szczególności rynek złota i srebra, dostarcza inwestorom ogromnych emocji. Po dotkliwej piątkowej przecenie wywołanej mocnymi danymi z amerykańskiego rynku pracy, notowania królewskiego kruszcu zaczynają stabilizować się powyżej poziomu 4300 dolarów za uncję, czyli w okolicach dołków z drugiej połowy marca. Choć widmo wyższych stóp procentowych w USA czasowo schłodziło nastroje, długoterminowy fundament w postaci masowych zakupów przez instytucje finansowe pozostaje nienaruszony. W tym globalnym wyścigu o rezerwy złota jednym z absolutnych liderów stała się Polska, która oficjalnie dołączyła do pierwszej dziesiątki największych posiadaczy złota na świecie

Przyczyny spadku cen złota

W ostatnich dniach złoto zanotowało wyraźną korektę, tracąc w pierwszym tygodniu czerwca ponad 5% swojej wartości w obliczu fluktuacji napięć na Bliskim Wschodzie, które wywołują rosnące oczekiwania inflacyjne oraz wyższe oczekiwania na podwyżki stóp procentowych. Od historycznego szczytu sprzed czterech miesięcy na poziomie niemal 5600 USD, kruszec stracił ponad jedną piątą swojej wartości.

Kluczowym impulsem do wyprzedaży w ostatnim czasie okazały się najnowsze, wyjątkowo mocne dane z amerykańskiego rynku pracy. Majowy wzrost zatrudnienia w USA przebił wszelkie prognozy, co natychmiast przełożyło się na skok rentowności obligacji oraz umocnienie dolara amerykańskiego. Reakcja inwestorów była jednoznaczna: wzrosły oczekiwania, że Rezerwa Federalna (Fed) może zdecydować się podnieść koszty kredytu w 2026 roku. Przed danymi wyceniano taki ruch na zaledwie 60% do końca tego roku, a obecnie wycenia się już ponad 1 podwyżkę stóp procentowych w 2026.

Wyższe stopy procentowe oznaczają wyższy koszt alternatywny posiadania złota, które nie generuje bieżących odsetek ani kuponów. Mimo tej presji, na początku tygodnia kurs złota zdołał wymazać wcześniejsze straty i ustabilizował się na poziomie około 4330 USD za uncję.

Banki centralne kupują złoto

Chwilowe wahania cenowe nie zniechęcają instytucji monetarnych, dla których złoto stało się strategicznym i bezpiecznym aktywem w czasach niepokoju. Z raportu Europejskiego Banku Centralnego wynika, że kruszec jest obecnie bardziej popularny jako aktywo rezerwowe niż amerykańskie obligacje skarbowe.

Główni gracze rynkowi nie zwalniają tempa:

Ludowy Bank Chin (PBOC): W zeszłym miesiącu powiększył swoje rezerwy o kolejne 10 ton złota . Był to najwyższy miesięczny wynik od 2024 roku, który przedłużył nieprzerwaną serię zakupów Chin do 19 miesięcy.

Czynniki makroekonomiczne: Inwestorzy nastawieni pozytywnie do rynku złota wskazują, że fundamenty złota pozostają silne ze względu na utrzymujące się ryzyko geopolityczne, niepewność dotyczącą dolara w dłuższym terminie oraz gigantyczne zadłużenie publiczne krajów Zachodu. W takich warunkach inflacja i deprecjacja walut mogą okazać się jedyną drogą do opanowania długu, co powinno być korzystne dla twardych aktywów jak złoto.

Analitycy przypominają również, że korekty rzędu 20% były stałym elementem wielkich historycznych trendów wzrostowych (m.in. w latach 1970–1980 czy 2001–2011) i nigdy nie oznaczały ostatecznego końca hossy.

Rekordowe rezerwy złota NBP

W czołówce globalnych zakupów złota wciąż znajduje się Narodowy Bank Polski. Prezes NBP, prof. Adam Glapiński, poinformował o zwiększeniu krajowych zasobów złota do imponującego poziomu ponad 613 ton. Taki wynik oficjalnie plasuje Polskę w gronie 10 państw na świecie o największych zasobach tego cennego kruszcu.

Warto podkreślić finansową i strategiczną skalę tego sukcesu:

Wartość rezerw złota NBP (według stanu na 3 czerwca 2026 r.) wynosi około 324,2 mld złotych .

Tzw. niezrealizowany zysk na złocie wypracowany przez polski bank centralny oscyluje wokół 153,2 mld złotych.

W ostatnim komunikacie NBP możemy również przeczytać, że prezes Adam Glapiński odebrał prestiżową nagrodę „Lámfalussy Award” za wybitny wkład w rozwój bankowości centralnej i stabilności finansowej. To jedno z najważniejszych globalnych wyróżnień, które w przeszłości otrzymała m.in. prezes EBC Christine Lagarde.

„To jest historyczny moment. Jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota” – podkreślił prof. Adam Glapiński.

Jak zaznaczył szef banku centralnego, posiadanie tak potężnych rezerw pełni kluczową funkcję stabilizacyjną dla polskiego pieniądza oraz finansów publicznych, a jednocześnie drastińczy podnosi wiarygodność gospodarczą Polski w warunkach podwyższonej niepewności geopolitycznej. Połączenie międzynarodowego lauru i rekordowych zapasów kruszcu to jednoznaczny dowód na odporność polskiej gospodarki.