Podsumowanie dnia - Powrót wyprzedaży na Wall Street⬇️

📉 Giełda Choć sesja w USA rozpoczęła się od wzrostów i próby odreagowania ubiegłotygodniowych spadków, wzrost cen spółek chipowych całkowicie wygasł , a główne indeksy (na czele z Nasdaq/US100 ) gwałtownie zanurkowały .

Spadek US100 wynosił niemal 4% , natomiast na US500 przekroczył 2% – obecnie spadki te są zredukowane o około połowę .

Indeks zmienności VIX wystrzelił o ponad 10%, przekraczając psychologiczną barierę 20 punktów, co oznacza gwałtowny wzrost obaw inwestorów i popytu na zabezpieczanie portfeli. 🌍 Geopolityka Prezydent USA ogłosił , że porozumienie pokojowe z Iranem jest w „końcowej fazie” , co doprowadzi do odblokowania strategicznej dla światowego handlu Cieśniny Ormuz .

Warto jednak zauważyć, że od początku trwania konfliktu Trump ogłaszał bliskie porozumienie niemal 40 razy .

Izrael oraz Iran zadeklarowały, że wstrzymują wzajemne ataki , ale ponownie możemy mieć do czynienia z eskalacją sytuacji ze strony USA .

Trump wskazał, że po zestrzeleniu helikoptera patrolowego w Cieśninie Ormuz, Stany Zjednoczone muszą odpowiedzieć na agresję Iranu, co doprowadziło do lekkiego odbicia cen ropy oraz chwilowego pogłębienia spadków na Wall Street. 🛢️ Surowce Ropa WTI spadła dzisiaj do poziomu 200-sesyjnej średniej , poniżej 88 USD za baryłkę , natomiast ropa Brent testowała okolice 90 USD za baryłkę . Spready kalendarzowe spadły poniżej 2 USD , wskazując na kończące się napięcie , choć statki w dalszym ciągu nie przepływają przez Cieśninę Ormuz .

Złoto spada do najniższego poziomu od marca, w pełni niwelując wzrosty w tym roku – obecnie notowany jest poziom 4260 USD, a Citigroup oraz UBS wyraźnie ograniczają swoje prognozy dla złota na ten rok. 💱 Waluty Pogorszenie nastrojów ograniczyło odbicie na parze EURUSD, która notowana jest w okolicach poziomu 1,1550, tuż przed czwartkową decyzją EBC o stopach procentowych. 📊 Makroekonomia Inwestorzy wykazują skrajną ostrożność przed środową publikacją raportu o inflacji konsumenckiej (CPI) oraz czwartkowym odczytem inflacji producenckiej (PPI) – dane te wskażą, czy Rezerwa Federalna (Fed) zdecyduje się na podwyżki stóp procentowych w tym roku .

Dzisiejsze dane z USA pokazały minimalnie mniejszy deficyt handlowy od oczekiwań , na poziomie 55,9 mld USD za kwiecień (oczekiwano pogłębienia do 56,5 mld USD ).

Oczekiwania na podwyżki stóp procentowych lekko spadają – obecnie wycenia się jedną pełną podwyżkę przez Fed w tym roku , podczas gdy po piątkowych danych NFP było to ponad 1,2 podwyżki .

Mocno rośnie nadwyżka handlowa Chin, które za maj pokazały bilans na poziomie 105 mld USD (przy poprzednim na poziomie 84,8 mld USD). Co ciekawe, import zalicza ekstremalne przyspieszenie o 27,5% r/r, przy niecałych 20% ze strony eksportu. 📱 Spółki OpenAI idzie na giełdę : szerokim echem odbiła się informacja, że twórca ChatGPT złożył poufny wniosek o dopuszczenie do pierwszej oferty publicznej (IPO) .

SpaceX w blokach startowych : rynek z dużym napięciem wyczekuje również na planowany na koniec tego tygodnia giełdowy debiut kosmicznego giganta należącego do Elona Muska .

Miliardowe przejęcie w biotechu: brytyjski gigant farmaceutyczny GlaxoSmithKline (GSK) ogłosił przejęcie spółki Nuvalent za kwotę 10,6 miliarda dolarów, w efekcie czego akcje Nuvalent wystrzeliły w górę o blisko 39%.

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