EURUSD powyżej 1,05 📈

馃毃Pozytywne odczyty PMI z Europy oraz s艂abo艣膰 dolara powoduj膮, 偶e kurs EURUSD wybija miesi臋czne szczyty

Euro ma za sob膮 艣wietny tydzie艅. Je艣li notowania zako艅czy艂yby si臋 na obecnych poziomach, to by艂by to najlepszy okres 5-dniowy od listopada 2023 roku. Przyczyn tak silnych wzrost贸w jest co najmniej kilka, chocia偶 najwa偶niejsz膮 z nich jest wst臋pny raport PMI.

Mocne dane z europejskiej gospodarki dotycz膮ce nastroj贸w przedsi臋biorc贸w wskazuj膮, 偶e pesymizm mo偶e powoli przemija膰. Gospodarka niemiecka mia艂a si臋 bardzo s艂abo przez ca艂y 2024 rok, ale obecnie przedsi臋biorcy widz膮 przysz艂o艣膰 nieco lepiej, przede wszystkim patrz膮c z perspektywy sektora us艂ug. Pozytywne nastroje ju偶 od dawna prezentowane s膮 przez niemiecki DAX, kt贸ry z dnia na dzie艅 notuje historyczne szczyty i ma si臋 zdecydowanie lepiej ni偶 ameryka艅ski S&P 500.聽

PMI dla przemys艂u w strefie euro wzr贸s艂 do poziomu 46,1, przy oczekiwaniu 45,3 oraz przy poprzednim poziomie 45,1.

PMI dla us艂ug os艂abi艂 si臋 jednak do 51,4 z poziomu 51,6 przy oczekiwaniu 51,5.聽

Jest to jednak efekt gorszych danych z Francji, gdy偶 w Niemczech obserwowali艣my spore odbicie PMI us艂ugowego.聽

Poprawa ze strony oczekiwa艅 przedsi臋biorc贸w w Europie. Wci膮偶 indeksy pozostaj膮 poni偶ej 50 punkt贸w, ale nastroje nie s膮 tak z艂e jak przez wi臋kszo艣c 2024 roku. 殴r贸d艂o: Macrobond, XTB

W ostatnich dniach obserwujemy wyra藕ny wzrost rentowno艣ci w Europie, kt贸ry jest silniejszy ni偶 w przypadku USA. Spread rentowno艣ci wzr贸s艂 o ok. 25 punkt贸w bazowych. 殴r贸d艂o: Bloomberg FInance LP, XTB

EURUSD odbija mocno od pocz膮tku tego tygodnia. Potencjalnie mo偶emy to by膰 najlepszy tydzie艅 od listopada 2023 roku, ze wzrostem powy偶ej 2%. Tylko dzisiaj EURUSD ro艣nie o ok. 0,75%. Para EURUSD zrealizowa艂a nie tylko odbicie zgodne z formacj膮 odwr贸conej g艂owy z ramionami, ale r贸wnie偶 wybi艂a poprzedni膮 najwi臋ksz膮 korekt臋 wzrostow膮 w trendzie spadkowym. Dzisiaj dosz艂o do naruszenia poziomu 1,0500 z perspektyw膮 zasi臋gu obecnego ruchu do kolejnego wa偶nego oporu na poziomie 1,0600. Z drugiej strony euro mo偶e by膰 wra偶liwe na zapowiedzi Trumpa o na艂o偶eniu taryf celnych.聽

EURUSD, interwa艂 D1. 殴r贸d艂o: xStation聽