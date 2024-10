➡️EURUSD powyżej 1,0850 przed EBC

Dzisiaj o 14:15 EBC poinformuje o wysokości stóp procentowych

Oczekuje się, że EBC zetnie stopy procentowe o 25 punktów bazowych

Sytuacja gospodarcza pogorszyła się od ostatniego posiedzenia

Inflacja i dane gospodarcze sugerują dalsze obniżki stóp procentowych, ale Lagarde potwierdzi, że dalsze ruchy będą zależne od przyszłych danych

Euro pozostaje pod presją przed decyzją, ale reaguje na wsparcie przy 1,0850

Sytuacja gospodarcza w strefie euro pogarsza się

Sytuacja gospodarcza w strefie euro nie napawa optymizmem, przede wszystkim patrząc na największe gospodarki, czyli Niemcy oraz Francję. Indeksy PMI wyraźnie osłabiły się w ostatnim czasie. Indeks PMI dla przemysłu pozostaje dla całej strefy euro poniżej 50 punktów od lipca 2022 roku. Indeks PMI dla usług znajduje się jeszcze po pozytywnej stronie, powyżej 50 punktów, co wskazuje na ekspansję. Niemniej indeks kompozytowy spada poniżej 50 punktów, pierwszy raz od lutego tego roku. Sytuacja ta sugeruje, że wzrost gospodarczy w całej strefie euro do końca tego roku pozostanie płaski w najlepszym przypadku.

Po początkowym ożywieniu indeksów PMI z początku tego roku, obecnie obserwujemy powrót do trendu spadkowego. Obniżki stóp procentowych mogły przyjść zbyt późno dla gospodarki. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Biorąc pod uwagę oczekiwania dotyczące europejskiej gospodarki, wzrost pozostanie raczej płaski. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Inflacja poniżej celu

Inflacja CPI za wrzesień spadła ostatecznie do poziomu 1,7% r/r. Jest to wyraźnie niżej niż 2,2% r/r w sierpniu. Choć inflacja bazowa pozostaje podwyższona na poziomie 2,7% r/r, to i tak jest niższa niż poprzedni odczyt 2,8% r/r. Jeśli inflacja w kolejnym miesiącu ponownie spadnie o 0,1% m/m, można oczekiwać osłabienia się wartości rocznej, co będzie najniższym poziomem od I kwartału 2021 roku. Wyraźne osłabienie się presji inflacyjnej w strefie euro sugeruje możliwość łagodniejszego spojrzenia ze strony EBC.

Inflacja w strefie euro znajduje się wyraźnie poniżej celu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Oczekiwania wskazują na obniżki teraz i w grudniu

Oczekiwania rynkowe dosyć wyraźnie wskazują na obniżkę teraz oraz w grudniu. Następnie EBC ma spowolnić obniżki i decydować się na nie na kwartalnych posiedzeniach. Obecnie stopa wynosi 3,5%, natomiast na koniec tego roku będzie to 3,0%. W przyszłym roku możliwe będzie dojście do 2,0%, w przypadku obniżki na każdym kwartalnym posiedzeniu. Rentowności 10 letnie sugerują, że będzie to poziom docelowy dla stóp procentowych.

Oczekiwania rynkowe dla stóp procentowych. Rynek sugeruje dojście do 2% już na przełomie przyszłego roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Rentowności 2 i 10 letnie sugerują dojście stóp procentowych do 2%. Z drugiej strony w przeszłości obserwowaliśmy premie na obligacjach na poziomie 100-200 punktów bazowych w stosunku do stopy depozytowej. TO mogłoby sugerować dojście do poziomu nawet 1% dla stopy depozytowej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak zachowa się euro?

W tym momencie trudno oczekiwać, aby rentowności obligacji w strefie euro spadły jeszcze mocniej, choć taka sytuacja mogłaby nastąpić wraz z powrotem QE w Europie. Wobec tego dołek na euro może wydawać się już blisko, na co wskazują również rentowności w USA, które można zobrazować zachowaniem cen obligacji (TNOTE). EURUSD testuje obecnie okolice poziomy 1,0850. Niemniej, jeśli EBC dokonałby dalszego złagodzenia komunikacji, nie można wykluczyć zejscia w okolice poziomu 1,0800, przy zniesieniu 78.6 ostatniej fali wzrostowej. Jeśli jednak EBC wskaże, że obniżki stóp będą ograniczone i w przyszłym roku obniżki będą umiarkowane (co kwartał), wtedy powinno działąć to na korzyść euro względem dolara w dłuższym terminie.