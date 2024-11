EURUSD spada w obliczu jastrzębiego Fed 💵📈

Fed obni偶a stopy o 25 pb wskazuj膮c na ostro偶no艣膰 wobec inflacji

Fed zdecydowa艂 si臋 na obni偶k臋 st贸p procentowych o 25 punkt贸w bazowych, kontynuuj膮c cykl 艂agodzenia polityki monetarnej. Tempo obni偶ek jednak zwalnia wzgl臋dem tzw. "jumbo cut" we wrze艣niu, a minutki z posiedzenia FOMC wskazuj膮 na bardziej jastrz臋bi膮 perspektyw臋 Rezerwy Federalnej na najbli偶sze miesi膮ce.

Poni偶ej najwa偶niejsze wnioski z opublikowanego o艣wiadczenia:

Decyzja o obni偶eniu stopy o standardowe 25 pb zosta艂a podj臋ta jednomy艣lnie, w przeciwie艅stwie do ostatniego posiedzenia, podczas kt贸rego cz艂onkowie Fed byli bardziej podzieleni

Zachowawcze stwierdzenie dot. "wi臋kszej聽pewno艣膰" wobec stabilnego聽zbli偶ania si臋 inflacji do celu na poziomie 2% sugeruje wi臋ksz膮 ostro偶no艣膰 wzgl臋dem dynamiki inflacyjnej

Ryzyka zwi膮zane z inflacj膮 i rynkiem pracy s膮 "w przybli偶eniu zr贸wnowa偶one"

Aktywno艣膰 ekonomiczna ro艣nie w solidnym tempie,聽warunki na rynku pracy na og贸艂 z艂agodnia艂y, a stopa bezrobocia nieco wzros艂a, pozostaj膮c wci膮偶 na niskim poziomie.

Rynek pracy wykazuje wyra藕niejsze oznaki os艂abienia, co stanowi zmian臋 w stosunku do聽optymizmu z ubieg艂ego posiedzenia.

O艣wiadczenie zachowuje wywa偶ony ton co do kierunku polityki, podkre艣laj膮c gotowo艣膰 Rezerwy Federalnej na stosowne dostosowywanie polityki monetarnej do zmian w gospodarce oraz w potencjalnych czynnikach ryzyka.

