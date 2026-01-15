📌EURUSD traci 0,3%

Eurodolar cofa się dziś o ponad 0,3%; para cofa się w okolice istotnych wsparć technicznych po serii mocnych danych z gospodarki amerykańskiej, gdzie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły poniżej 200 tysięcy. Mocny odczyt sprawia, że rynek pracy, który miał być 'piętą Achillesa' Stanów Zjednoczonych w roku 2026, zaczyna być znów postrzegany jako bardzo stabilny.
Co więcej, publikowane dziś dane makro z USA wskazują na raczej wspierający dolara scenariusz. Ceny eksportowanych jak i importowanych towarów wzrosły miesiąc do miesiąca, a regionalne indeksy z Filadelfii i Nowego Jorku dosłownie zdmuchnęły oczekiwania. Także wypowiedzi członków Fed: Bostica i Goolsbee'a sugerują, że Fed zaczyna widzieć rynek pracy jako stabilny, co może zmniejszać presję na cięcia stóp.
-
Ceny eksportu USA m/m: 0,5% (prognoza: 0%, poprzednio: 0%)
-
Ceny importu USA m/m: 0,4% (prognoza: -0,2%, poprzednio: 0%)
-
USA, nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 198 tys. (prognoza: 215 tys., poprzednio: 208 tys., zrewidowano do: 207 tys.)
-
USA, kontynuowane wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 1,884 mln (prognoza: 1,897 mln, poprzednio: 1,914 mln, zrewidowano do: 1,903 mln)
-
Indeks koniunktury przemysłowej Philly Fed (USA): 12,6 (prognoza: -1,35, poprzednio: -10,2, zrewidowano do: -8,8)
-
Indeks przemysłowy NY Fed (Empire State): 7,7 (prognoza: 1, poprzednio: -3,90, zrewidowano do: -3,7)
Kurs EURUSD cofa się dziś do 1,16, a spadek wyhamowuje w pobliże potencjalnie istotnego wsparcia EMA200 (czerwona linia, 1,157), gdzie dwukrotnie w ostatnim czasie rynek odwracał kierunek na wzrostowy.
Źródło: xStation5
Kontrakt na indeks dolara (USDIDX) rośnei do poziomów niewidzianych od pierwszej połowy grudnia i koryguje mocniejsze spadki z końcówki 2025 roku. Indeks ma za sobą kilkanaście dni wzrostów przerywanych krótkotrwałymi korektami.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Banki i sektor tech ciągną indeksy w górę 🏭 Mocne dane z przemysłu USA
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (16.01.2026)
Największy w swojej klasie: Co wyniki Blackrock mówią o rynku?
US OPEN: Wyniki banków i funduszy wspierają wyceny.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.