📌EURUSD traci 0,3%

Eurodolar cofa się dziś o ponad 0,3%; para cofa się w okolice istotnych wsparć technicznych po serii mocnych danych z gospodarki amerykańskiej, gdzie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły poniżej 200 tysięcy. Mocny odczyt sprawia, że rynek pracy, który miał być 'piętą Achillesa' Stanów Zjednoczonych w roku 2026, zaczyna być znów postrzegany jako bardzo stabilny.

Co więcej, publikowane dziś dane makro z USA wskazują na raczej wspierający dolara scenariusz. Ceny eksportowanych jak i importowanych towarów wzrosły miesiąc do miesiąca, a regionalne indeksy z Filadelfii i Nowego Jorku dosłownie zdmuchnęły oczekiwania. Także wypowiedzi członków Fed: Bostica i Goolsbee'a sugerują, że Fed zaczyna widzieć rynek pracy jako stabilny, co może zmniejszać presję na cięcia stóp.

Ceny eksportu USA m/m : 0,5% (prognoza: 0% , poprzednio: 0% )

Ceny importu USA m/m : 0,4% (prognoza: -0,2% , poprzednio: 0% )

USA, nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych : 198 tys. (prognoza: 215 tys. , poprzednio: 208 tys. , zrewidowano do: 207 tys. )

USA, kontynuowane wnioski o zasiłek dla bezrobotnych : 1,884 mln (prognoza: 1,897 mln , poprzednio: 1,914 mln , zrewidowano do: 1,903 mln )

Indeks koniunktury przemysłowej Philly Fed (USA) : 12,6 (prognoza: -1,35 , poprzednio: -10,2 , zrewidowano do: -8,8 )

Indeks przemysłowy NY Fed (Empire State): 7,7 (prognoza: 1, poprzednio: -3,90, zrewidowano do: -3,7) Kurs EURUSD cofa się dziś do 1,16, a spadek wyhamowuje w pobliże potencjalnie istotnego wsparcia EMA200 (czerwona linia, 1,157), gdzie dwukrotnie w ostatnim czasie rynek odwracał kierunek na wzrostowy.

Źródło: xStation5

Kontrakt na indeks dolara (USDIDX) rośnei do poziomów niewidzianych od pierwszej połowy grudnia i koryguje mocniejsze spadki z końcówki 2025 roku. Indeks ma za sobą kilkanaście dni wzrostów przerywanych krótkotrwałymi korektami.

Źródło: xStation5