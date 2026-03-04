PILNE: RPP obniża stopy procentowe o 25 pb zgodnie z oczekiwaniami🏛️

Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego zdecydowała się obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu 3,75%, zgodnie z przeważającą opinią analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg. Mimo ryzyka związanego z konfliktem na Bliskim Wschodzie i potencjalnymi wzrostami cen paliw w Polsce, RPP uznała dalsze luzowanie polityki monetarnej za uzasadnione. Decyzja ta wspiera ożywienie gospodarcze w warunkach trwającego spadku inflacji. Jak pokazują dane Bloomberga 8 analityków prognozowało utrzymanie stóp w Polsce. Głosy te co ciekawe zaczęły pojawiać się wraz z rozpoczęciem wymainy ognia na Bliskim Wschodzie. Źródło: Bloomberg Financial Lp Polski złoty traci po decyzji RPP. Czekamy na konferencję Prezesa Glapińskiego jutro o godzinie 15:00 oraz komunikat po decyzji i prezentacją wstępnych oczekiwań projekcji makroekonomicznych (dzisiaj o 16:00). Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.