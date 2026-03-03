🚨EURUSD traci i testuje ważny poziom wsparcia trendu

Eurodolar radzi sobie dziś bardzo słabo, pod presją umacniającego się dolara oraz wizji skoku cen energii, który może 'pogrzebać szanse' na odbicie w europejskim przemyśle. Para EURUSD spada dziś ponad 0,3% i osuwa się poniżej kluczowej poziomu wsparcia, przy 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (z okolic której w 2025 roku para trzykrotnie odbijała). Dalszy wzrost ropy i gazu mogą wywrzeć na parę dużą presję. Z drugiej strony wydaje się, że złagodzenie, lub koniec konfliktu w Iranie mogłyby wesprzeć parę. Niestety aktualnie nic nie zapowiada tego, by momentum wojenne na Bliskim Wschodzie miało się odwrócić w najbliższej przyszłości. Netanyahu przekazał, że Izrael nie chce długotrwałej wojny, ale wczoraj Trump nie wykluczył wojsk lądowych a dziś rano poinformował, że Stany Zjednoczone są gotowe do prowadzenia długiej, zwycięskiej wojny. Aktualnie przede wszytkim wzrost cen gazu może być dużym problemem dla Starego Kontynentu i co za tym idzie - także dla euro. Na wykresie widzimy, że RSI na parze spada w pobliże 'wyprzedania', a wyraźnie dominuje wolumen podażowy. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.