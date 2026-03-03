Wykres dnia 🚨 Ropa rośnie 5% i straszy Wall Street

Kontrakt terminowy na ropę Brent (OIL) rosną dziś o prawie 5% do ponad 81 USD za baryłkę, zbliżając się do najwyższego poziomu od stycznia 2025 roku.
- Donald Trump zapowiedział, że największe ataki na Iran dopiero nadejdą, a irańskie wojska IRGC podkreślały wczoraj, że Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta i nie pozwolą na swobodny tranzyt ropy z regionu - ani przez Cieśninę, ani przez infrastrukturę rurociągów.
- Co prawda Stany Zjednoczone zaprzeczają irańskim zdolnościom do zamkniecia kluczowej cieśniny, ale statki wyraźnie nie ryzykują wpływania do Ormuz. Według danych Ocean Network Express ponad 100 tankowców ma obecnie kotwiczyć przed wejściem do Cieśniny, a liczba ta może wzrosnąć.
- W następstwie działań militarnych w regionie, rynek wycenia ryzyko dłuższego konfliktu. Gotowść do prowadzenia takowego dziś rano wyraził Donald Trump; wczoraj prezydent USA nie wykluczył operacji lądowej w Iranie. Dla rynku ropy oznacza to, że ryzyko wzrostu do 'symbolicznych' 100 USD za baryłkę stało się realne. Do tych okolic brakuje ropie ok. 25%.
- Mocny wzrost cen ropy winduje ryzyko inflacyjne i nakłada dodatkową presję na ryzykowne aktywa; w tym amerykańskie akcje - gdzie niedawno panowało przekonanie, że w tym roku USA czekają istotne cięcia stóp procentowych. Wyższe ceny ropy to utrwalona presja inflacyjna w krótkim terminie, połącozna z ryzykiem spadku aktywności gospodarczej.
- Kontrakty na amerykańskie indeksy dziś spadają; US100 traci ponad 1,5%, a kontrakt na indeks zmienności VIX rośnie o ponad 5%. Rynki wracają do amerykańskiego dolara, a wzrost rentowności dodatkowo 'wyciąga kapitał' z Wall Street.
OIL (D1)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.