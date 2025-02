⏬EURUSD traci ponad 1%

Potężne taryfy handlowe Trumpa umacniają dolara na szerokim rynku

Pary związane z amerykańskim dolarem otwierają się mocnymi lukami w związku z nałożeniem taryf handlowych na Meksyk, Kanadę oraz Chiny. Trump podkreśla, że taryfy na poziomie 25% na Meksyk i Kanadę (z wyłączeniem ropy z Kanady, która obłożona została 10% taryfą) oraz 10% na Chiny są związane z chęcią zatrzymania napływu narkotyków i nielegalnych imigrantów do USA. Handel z USA jest bardzo ważny z perspektywy gospodarek Ameryki Północnej. Dla Meksyku i Kanady eksport do USA waży nawet ok. 15% do PKB, natomiast dla Chin jest to ok. 2%. Biorąc pod uwagę potencjalne ograniczenia w handlu, Bloomberg wylicza, że może to wpłynąć na ograniczenie wzrostu w USA na poziomie 1,5 punktu procentowego w tym roku, zakładając utrzymanie tych taryf przez cały rok. Zdecydowanie mocniejszy wpływ ograniczeń w handlu dotknie Kanadę oraz Meksyk. Oczywiście w dłuższej perspektywie wpływ taryf nie musi koniecznie działać na korzyść dolara, ale w krótkim terminie najmocniej uderza jednak w gospodarki na które taryfy zostały nałożone.

Obecnie pojawia się wiele wątpliwości dotyczących zasadności taryf, ze względu na ich szeroki wachlarz. Najprawdopodobniej taryfy zostaną podważone przez Sąd Najwyższy, dlatego ich utrzymanie w obecnym kształcie może być wątpliwe. Z drugiej strony Kanada nałożyła już taryfy zwrotne na poziomie 25%, a podobne kroki zapowiedział Meksyk. Brak jest jeszcze informacji na temat potencjalnych kroków ze strony Chin.

Dolar amerykański zyskuje na szerokim rynku. W przypadku większości walut dolar zyskuje blisko 1%. Dolar zyskuje również 2% do MXN oraz zaledwie 0,3% w stosunku do CNH. Wcześniej jednak te ruchy były zdecydowanie mocniejsze. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Reakcja rynku

Na rynku Forex zauważalna jest wysoka zmienność w pierwszej części dnia. Inwestorzy obawiają się eskalacji wojny handlowej po weekendowych ogłoszeniach. Wśród najbardziej zmiennych walut znajduje się dolar amerykański, dolar kanadyjski oraz peso meksykańskie. Inwestorzy wyceniają również cła odwetowe z Kanady oraz Meksyku. Plany Kanady dotyczące ceł odwetowych są już znane i mają być podobnej wielkości co cła nałożone przez USA. Natomiast szczegóły dotyczące odpowiedzi Meksyku nie są jeszcze jasne, ale wiemy, że takie działania są również rozważane.

Na parze EURUSD obserwujemy potężną lukę spadkową. Para spadła niemal do poziomu 1,0200, testując ostatnie lokalne dołki z 13 stycznia. Jeżeli para zamknęłaby się poniżej 1,0243, mielibyśmy najniższe zamknięcie od listopada 2022 roku. Obecnie ponownie zaczyna rozgrywać się temat parytetu na parze EURUSD. Choć taryfy nie zostały wprowadzone na gospodarki UE, istnieje przeświadczenie, że jest to kwestia czasu. Rzeczniczka prasowa Białego Domu sugerowała, że Trump może wrócić do tematu taryf handlowych na Europę początkiem marca, choć biorąc pod uwagę nieprzewidywalność nowego prezydenta, nie można wykluczyć takiej decyzji już w kolejnych dniach. Jeśli taryfy miałby być wprowadzone w kolejny weekend, a EURUSD nie odrobiłby strat w tym tygodniu, to parytet mógłby być widoczny już na otwarciu w przyszły poniedziałek.

EURUSD testuje lokalne dołki z pierwszej połowy stycznia. Jeśli na rynku pojawi się optymizm, wtedy pierwszy ważniejszy opór znajduje się w okolicach poziomu 1,0280, a następnie w strefie podażowej oniżej poziomu 1,035. Warto również pamiętać, że w tym tygodniu poznamy szereg ważnych odczytów makroekonomicznych, w tym NFP w najbliższy piątek. Źródło: xStation5